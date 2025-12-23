Gruodžio 23-ioji Klaipėdoje

Mainytuvės. Gruodžio 11–23 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyksta Kalėdų Senelio taškas ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Vaikai kviečiami parašyti Kalėdų Seneliui laišką, jame papasakoti, kokią knygą rekomenduotų jam paskaityti. Laišką reikia įmesti į specialią pašto dėžutę bibliotekoje. Atsakymas sugrįš į Vaikų ir jaunimo biblioteką, tad kiekvienas turės užsukti atsiimti. Tuo pat metu bibliotekoje vyks ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Visi kviečiami atsinešti savo eglutės žaisliuką ir išsirinkti kitą iš jau atneštų.
Užsiėmimai. Gruodžio 27 d. 17 val. Teatro aikštėje vyks jauki, žaisminga ir įtraukianti programa visai šeimai, 19 val. – žiemiška diskoteka su DJ Montello.
Koncertas. Gruodžio 29 d. 16.30 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) vyks Kalėdinių giesmių festivalis. Jis užsibaigs šv. mišiomis, kurios prasidės 18 val. Jose giedos jungtinis festivalio dalyvių choras.
Vakaras. Gruodžio 29 d. 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks gražiausių pasaulio melodijų vakaras su atlikėju iš Italijos Alessio Manini. Šį vakarą jūsų lauks švelnios ir žaismingos Kalėdų bei Naujųjų metų melodijų improvizacijos, gražiausios pasaulio dainos ir operų arijos, kino muzikos perliukai iš Italijos, Prancūzijos, Amerikos ir dar daugiau – viskas bus kuriama gyvai.
Susitikimas. Gruodžio 30 d. 17.30 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks atviras knygų klubas „Paraštėse“. Laukiami visi, mėgstantys skaityti knygas ir dalintis mintimis apie jas. Šio susitikimo metu bus aptariama Akvilės Kavaliauskaitės knyga „Jausmai“.
Paroda I. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) eksponuojama Sauliaus Bertulio kūrybos darbų paroda „Persipynimai“.
Paroda II. Iki gruodžio 31 d. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje veikia Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ Senyvo amžiaus asmenų padalinio darbų paroda „Tradicijas kuriančios rankos“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai