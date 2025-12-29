Gruodžio 29-oji Klaipėdoje

Vakaras. Gruodžio 29 d. 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks gražiausių pasaulio melodijų vakaras su atlikėju iš Italijos Alessio Manini. Jūsų lauks švelnios ir žaismingos Kalėdų bei Naujųjų metų melodijų improvizacijos, gražiausios pasaulio dainos ir operų arijos, kino muzikos perliukai iš Italijos, Prancūzijos, Amerikos ir dar daugiau, viskas bus kuriama gyvai.
Pristatymas. Gruodžio 30 d. 17 val. I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks Ernsto Vicherto knygos „Lietuviški pasakojimai“ pristatymas, kuriame dalyvaus knygos leidybos iniciatorius Endas Deinoravičius, vertėja iš vokiečių kalbos ir įžanginio straipsnio bei komentarų autorė Ieva Perednienė, redaktorės Agnė Ivanavičiūtė ir Eglė Zalatoriūtė, dailininkė Urtė Kraniauskaitė.
Susitikimas. Gruodžio 30 d. 17.30 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks atviras knygų klubas „Paraštėse“. Laukiami visi, mėgstantys skaityti knygas ir dalintis mintimis apie jas. Šio susitikimo metu bus aptariama Akvilės Kavaliauskaitės knyga „Jausmai“.
Paroda I. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) eksponuojama Sauliaus Bertulio kūrybos darbų paroda „Persipynimai“.
Paroda II. Iki gruodžio 31 d. I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) veikia Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ Senyvo amžiaus asmenų padalinio darbų paroda „Tradicijas kuriančios rankos“.
Giesmės. 2026 m. sausio 6 d. 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks tradicinių giedojimų vakaras „Trūbomis trūbykime, giesmeles giedokime“. Trijų Karalių švente baigsis džiugus Kalėdų šventimas. Vakaro metu skambės melodingos ir skambios šventų Kalėdų giesmės, kurias kartu kvies giedoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo ansamblis (vad. V. Budreckis). Liaudiškas dainas ves ir jų prasmę pristatys doc. Rūta Vildžiūnienė kartu su Tradicinių dainų klubu. Renginio vedėjas – kun. prof. dr. Saulius Stumbra.
Naujagimiai. Per statistines tris švenčių paras Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė 4 mergaitės ir 5 berniukai.
