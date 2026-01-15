Sausio 15-oji Klaipėdoje

Žaidinimai. Šiandien 10 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks užsiėmimas „Tradicinės lopšinės ir žaidinimai“.
Paroda. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje esančioje slėptuvėje vyks Simono Sprindžio fotografijų parodos „Dvi kartos. Sarajevas“ atidarymas.
Pristatymas I. Rytoj, sausio 16 d., 12 val., I. Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) vyks susitikimas su rašytoju Dominyku Matulioniu. Autorius pristatys savo naują novelių knygą „Aštuonios būtybės“ – jautrų ir vaizduotės kupiną pasakojimų pasaulį apie tapatybę, vienatvę ir vidines kovas.
Pristatymas II. Sausio 17 d. 11 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) bus atidaroma Danutės Meškinytės grafikos darbų paroda „Pauzė“. Šioje parodoje autorė pristatys monotipijos technika atliktus grafikos darbus, kuriuose dominuoja augalų motyvai ir natūralių formų ritmika.
Popietė. Sausio 17 d. 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks skaitymo popietė. Jos pagrindinė taisyklė – skaityti mėgstamą knygą ir nesinaudoti telefonu vieną valandą.
Vakaras. Sausio 17 d. 14 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Almos Riebždaitės kūrybos vakaras „Noriu sodo tikrovėje“ ir naujausios poezijos knygos „Inkliuzai tylos sakuose“ pristatymas. Gros Milginta Palubinskaitė, moderuos rašytoja Sondra Simanaitienė.
Dirbtuvės. Sausio 19 d. 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) pirmame aukšte vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas. Tai puiki proga pasinerti į kūrybą, atrasti naujų įkvėpimų ir pasidalyti patirtimi su bendraminčiais. Užsiėmimus ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė.
Naujagimiai. Per pastarąsias dvi statistines paras Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji. Joniškės kapinėse – vienas. Velionių pavardės neskelbiamos jų giminaičių valia.
