Sausio 27-oji Klaipėdoje

Mokymai. Sausio 27, 29 ir 30 d. 11–14 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks atminties lavinimo mokymai suaugusiesiems „Sveikatos ir atminties piliulė“. Mokymai nemokami, trukmė – 9 val. Užsiėmimai skirti tiems, kurie nori lavinti atmintį, dėmesio koncentraciją ir siekia nuolat tobulėti. Sužinosite, kaip veikia atmintis ir kaip galite padėti sau. Mokymų metu išbandysite atminties lavinimo technikas. Registruotis tel. (0 46) 346 301 arba bibliotekoje.
Susitikimas. Šiandien 16.30 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks susitikimas su rašytoju Audriumi Valicku ir jo knygos „Forma“ pristatymas. Ši jo knyga – tai detektyvas apie iš dangaus netikėtai nusileidusį neatpažintą skrendantį objektą.
Vakaras I. Šiandien 27 d. 17.30 val. Pempininkų padalinyje vyks istorinis edukacinis vakaras žaidžiant stalo žaidimą „Klaipėdos žvaigždėrakčiai: prūsiškasis laikotarpis“. Renginio metu žaidimo idėjos bendraautorė I. Norkūnienė supažindins su žaidimo taisyklėmis. Tai bus tarsi istorinė nuotykių kelionė po prūsiškąją Klaipėdą. Žaidimas skirtas paminėti Prūsijos hercogystės įkūrimo 500 metų jubiliejų. Vietų skaičius ribotas, būtina registracija tel. (0 46) 346 301.
Vakaras II. Sausio 29 d. 17 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks evangelikų liuteronų kunigo Liudviko Fetingio jubiliejinis kūrybos vakaras „Giesmei dienų nemirtingųjų...“ (L. Rėza). Renginyje dalyvaus L. Fetingis, taip pat kultūros istorikė Jovita Saulėnienė, kultūros mecenatė Loreta Bosienė, rašytoja Loreta Liutkutė. Bus prisimintas kunigo gyvenimo ir tarnystės kelias, jo indėlis į Mažosios Lietuvos dvasinės ir kultūrinės tapatybės išsaugojimą, aptarti kūrybiniai ir visuomeniniai darbai.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls šeši velioniai. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Velionių pavardės neskelbiamos.
