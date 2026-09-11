 Atstatė nuplautą kelią

Atstatė nuplautą kelią

2026-09-11 10:17
DMN ir „Via Lietuva“ inf.

Savaitgalį dėl didelių liūčių nuplautas kelias Kretingos rajone jau atstatytas. Nuošliauža buvo fiksuota kelio Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena ruože.

Darbai: kelininkai jau atstatė nuplauto kelio sankasą ir ruošia šį ruožą asfaltuoti.
Darbai: kelininkai jau atstatė nuplauto kelio sankasą ir ruošia šį ruožą asfaltuoti. / „Via Lietuva“ nuotr.

Įmonė „Via Lietuva“ pranešė, kad buvo išplauta kelio dalis 23-iajame kilometre.

„Pagrindiniai atstatymo darbai baigti ir eismas šioje vietoje leidžiamas viena eismo juosta. Apie išplautą statybvietę pranešimą gavome sekmadienį. Iškart ėmėmės veiksmų ir organizavome transporto priemonių nukreipimą kitais keliais, o jau pirmadienį rangovai pradėjo atstatymo darbus“, – rašoma „Via Lietuva“ pranešime.

Liūtys išplovė naujai formuotą kelio ruožo dalį, ši jungtis ruošiama asfaltavimo darbams.

„Šiame kelio ruože ir toliau vyksta remonto darbai – pagal žvyrkelių asfaltavimo programą kelias tvarkomas ir bus asfaltuojamas. Kol darbai tęsiami, eismas organizuojamas viena eismo juosta. Prašoma vairuotojų būti atidiems, laikytis kelio ženklų ir atsižvelgti į laikinus eismo ribojimus“, – akcentavo įmonės „Via Lietuva“ atstovai.

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