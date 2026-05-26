Dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažose – laikini eismo ribojimai 2026-05-26 17:52 klaipeda.diena.lt inf. Klaipėdos miesto savivaldybė pranešė, kad keliose gatvėse dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažose bus laikinai ribojamas eismas. 1 Įmonių pulsas Pirkėjas nepagrįstai gąsdinamas salmonelėmis, bet neinformuojamas apie vandeniu skiestą mėsą Įmonių pulsas „Kalnapilio-Tauro grupė“ investavo 3 mln. eurų: modernizavo gamybą ir atsisako iškastinio kuro Išskirtinė medžiaga 2 Kriminalai Nužudyto paramediko tėtis papasakojo apie netektį išgyvenančius anūkus: berniuko žodžiai sukrečia Išskirtinė medžiaga 10 Ekonomika ir politika Putinui kyla naujos problemos: ką daryti, kai tavęs jau nekenčia net „impercai“? Eismas bus ribojamas: gegužės 27 d. 8–17 val. Liepų g. 81A ir gegužės 28 d. 8–21 val. Jūrininkų pr. ties Minijos g. Šiame straipsnyje: eismo ribojimai Klaipėdoje geležinkelio pervažos Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra Daugiau naujienų
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