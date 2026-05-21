Nustebino fiktyvus ženklas magistralėje

Klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi kelio darbus magistralėje, šalia uostamiesčio.
Vienu metu eismas vienoje greitkelio pusėje buvo uždarytas, automobiliai buvo nukreipiami į priešpriešinę eismo juostą.
Pirmadienį kelio remontas Klaipėdos kryptimi tebevyko. Kelyje buvo daug perspėjančių ženklų, buvo ribojamas greitis, apie tai vairuotojus įspėjo taip pat sustatyti kelio ženklai.
Tačiau iš ryto į uostamiestį važiavę vairuotojai nustebo, išvydę kelio ženklą, žymintį, kad šioje vietoje veikia greičio matavimo prietaisas.
Tokio įrenginio šioje vietoje nėra, tad klaipėdiečiams kilo klausimų, ar gali kelininkai statyti fiktyvius ženklus?
Klaipėdoje gerai žinomas advokatas Mindaugas Kepenis nustebo, išvydęs kelio ženklą, žymintį greičio matuoklį.
„Ir aš mačiau. Dar labai nustebau. Manyčiau, nelabai gerai taip elgtis“, – pastebėjo M. Kepenis.
Manyčiau, nelabai gerai taip elgtis.
Dienraštis paaiškinimo kreipėsi į kelio savininką – įmonę „Via Lietuva“.
Šios įmonės Komunikacijos skyrius projektų vadovas Vytenis Radžiūnas pripažino, kad kelininkai pasielgė neteisėtai.
„Susisiekėme su darbus vykdančiu rangovu dėl minėto kelio ženklo. Rangovas paaiškino, kad ženklas buvo pastatytas siekiant apsaugoti kelyje dirbančius žmones, nes vairuotojai šiame ruože dažnai nesilaiko nustatyto greičio režimo, todėl kyla tiesioginis pavojus kelyje dirbančių žmonių sveikatai ir gyvybei. Įvertinus esamą situaciją, rangovas įpareigotas šį ženklą artimiausiu metu nuimti“, – patikino įmonės „Via Lietuva“ atstovas.
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