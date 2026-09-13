Pavežėjas įtariamas pervažiavęs keleivės pėdą

Rugsėjo 12 d. į medikus kreipėsi 2001 m. gimusi moteris. Ji nurodė, kad tą pačią dieną, apie 17 val., Klaipėdoje, Naujojo Uosto gatvėje, iškviestas pavežėjas, kaip įtariama, automobiliu pervažiavo jos kojos pėdą.
Pradėtas tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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