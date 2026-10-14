Per rugsėjį Klaipėdos apskrityje užfiksuoti 626 pažeidimai

Pareigūnai tikrino įvairias transporto priemones, kuriomis į mokyklas ar iš jų vežami vaikai, ar naudojami saugos diržai ir šalmai, ar nepilnamečiai, vairuojantys dviračius, elektrinius paspirtukus, mopedus, laikosi Kelių eismo taisyklių reikalavimų, ar pagal amžių jie gali vairuoti tam tikrą transporto priemonę ir kt.
Iš viso Klaipėdos apskrityje buvo surengta daugiau kaip 300 įvairių prevencinių priemonių, per jas užfiksuoti 626 administraciniai nusižengimai, pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas. Daugiausia administracinių nusižengimų – 201 – nustatyta vykdant dviratėmis transporto priemonėmis važiuojančių asmenų kontrolę, taip pat jaunų vairuotojų ir vaikus vežančių transporto priemonių kontrolę – 182 administraciniai nusižengimai. Nepilnamečių alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimui užkardyti, prie ugdymo įstaigų ir kitose jaunimo susiburti pamėgtose viešose vietose buvo surengtos 48 priemonės, per jas užfiksuotas 61 administracinis nusižengimas.
Klaipėdos miesto PK pareigūnai per rugsėjo mėnesį surengė 49 įvairaus pobūdžio prevencinės priemonės, per jas užfiksavo 50 administracinių pažeidimų. Tarp jų – 20, susijusių su dviračių, mopedų, el. paspirtukų eismo saugumu, ir 25, susiję su nepilnamečių alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimu viešose vietose.
„Sistemingas prevencinis darbas duoda rezultatų – pavyzdžiui, pastebime, kad nuo šių metų pavasario ypač sustiprinus vaikų vežimo automobiliuose kontrolę, situacija dėl saugos diržų ir specialių kėdučių naudojimo ženkliai gerėja. Todėl policijos pareigūnai tęs prevencinį darbą, ypač daug dėmesio skirdami bendravimui su jaunimu, nelegalios prekybos el. cigaretėmis, alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis užkardymui elektroninėje erdvėje, eismo saugumo ir kitose srityse.“ – sako Klaipėdos apskrities VPK VTV Prevencijos ir parengties skyriaus viršininkė Aurelija Studencova.
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