50 metų chorinės tradicijos: Klaipėda vėl kviečia į Tarptautinį Stasio Šimkaus chorų konkursą

Klaipėdos miesto chorvedžių, vėliau Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“, 50 metų po kruopelytę augintas konkursas sustiprėjo bei išsiplėtojo iki tarptautinio chorų konkurso. Jo kūrėjų ir pagrindinių organizatorių – doc. Vytauto Blūšiaus, doc. Roberto Varno, prof. Algio Zaboro ir dabartinės Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos pastangomis, konkursas tapo solidus chorinės kultūros reiškinys, turintis savas tradicijas bei sukaupęs didžiulę patirtį. Be to, šis konkursas pripažintas tarptautinis chorinės muzikos renginys bei gerai žinomas ne tik Klaipėdoje, Lietuvoje, Europoje, bet plačiau.
Šis konkursas garsėja tuo, kad į jį atrenkami aukšto meninio lygio Lietuvos ir užsienio ansambliai. Konkurso vertinimo komisijos darbe dalyvauja žymūs Lietuvos ir užsienio chorvedžiai. Tarptautinis konkursas Klaipėdoje – tai klaipėdietiškų chorinių tradicijų tąsa, papildant jas chorų konkursu, o taip pat ir miesto sklaida bei pripažinimas tarptautinėje erdvėje. Žinoma, Klaipėdos miestui tai didžiulė bei išskirtinė garbė, o ir nemažesnė atsakomybė.
XXIV Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas vyks šių metų gegužės 28–31 dienomis Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) bei Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda). Organizatorius – Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, pagrindiniai rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybė.
Šiemet konkurse ketina dalyvauti 25 ansambliai iš Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos, o vertinimo komisiją sudaro žymūs pasaulio bei Europos chorinio meno ir tarptautinių organizacijų nariai: komisijos pirmininkas, choro dirigentas ir kompozitorius, tarptautinių organizacijų bei fondų, konkursų meno vadovas prof. Lorenzo Donati, komisijos narys, choro dirigentas ir kompozitorius, Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universiteto chorinio dirigavimo katedros vedėjas prof. Dariusz Zemnick, komisijos narys, choro dirigentas, pedagogas ir kompozitorius prof. Vaclovas Augustinas, komisijos narys, choro dirigentas, pedagogas ir kompozitorius prof. Vytautas Miškinis, komisijos narys, choro dirigentas ir pedagogas prof. Artūras Dambrauskas.
Šalia chorų konkurso gegužės 29–31 dienomis numatomi per dešimt konkurso dalyvių koncertų, kurie vyks Klaipėdoje ir Palangoje. Konkurso atidarymo koncertas vyks gegužės 28 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje. Atidarymo koncerte pasirodys vienas ryškiausių Lietuvos vaikų chorų – Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos choras „Perpetuum mobile“, meno vadovė Beata Kijauskienė. Choras 2025 metais Klaipėdoje vykusiame Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ pelnė geriausio choro vardą ir šiandien yra laikomas vienu stipriausių jaunųjų chorinės muzikos ansamblių Lietuvoje.
Konkurso metu bei koncertuose išgirsime garsius chorus: nuostabų Tomošo Batos universiteto Zlyne Technologijų fakulteto akademinį chorą „Cantica laetitia“ iš Čekijos, vieną garsiausių Latvijos universiteto moterų chorą „Minjona“, mišrų chorą „Ventspils“, Latvijos universiteto Gamtos mokslų ir technologijos fakulteto mišrų chorą „Aura“, Emilio Darzinio mišrų chorą bei puikų berniukų chorą iš Ukrainos nacionalinės muzikos akademijos, taip pat žymų Žytomyro Boriso Liatošinskio muzikos mokyklos vaikų chorą „Gloria“ iš Ukrainos, o ir daugelį kitų garsių chorų. Išgirsime ir mūsų šalies garsius chorus: jaunatvišką Šiaulių kultūros centro kamerinį chorą „Atžalynas“, Vilniaus kultūros centro moterų chorą „Liepos“, Vilniaus sakralinės muzikos chorą „Adoramus“, Vilniaus Bernardinų bažnyčios chorą „Langas“, Vilniaus chorą „Momentum“ ir kt.
Be konkurso ir koncertų, Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) gegužės 31 d. 9.30 val. vyks diskusija-seminaras prie apvalaus stalo konkurso dalyviams ir svečiams, kurį ves konkurso vertinimo komisija. Numatomi ir kiti renginiai.
Tikimasi sulaukti didelio žiūrovų dėmesio tiek pačiame konkurse, tiek ir konkurso dalyvių koncertuose, o diskusijoje-seminare laukiama visų choro dirigentų, muzikos mokytojų bei norinčių daugiau sužinoti apie pasaulio ir Europos chorinę muziką bei jos aktualijas.
Išsamesnę konkurso informaciją bei tikslią renginių programą galima rasti Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ konkurso internetinėje svetainėje: www.aukuras.org/simkus bei socialiniuose tinkluose.
Į visus konkurso renginius įėjimas laisvas.
„Facebook“ įvykis: https://www.facebook.com/events/950629151125839.
Programa
Gegužės 28 d., ketvirtadienį:
18.30 val. konkurso atidarymas ir koncertas (Klaipėdos koncertų salėje). Dalyvauja: konkurso dalyvių chorai, konkurso svečiai – Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos choras „Perpetuum mobile“, choro vadovė Beata Kijauskienė.
Gegužės 29 d., penktadienį:
Konkurso I turas (Klaipėdos koncertų salėje):
- 10–11.20 val. Vaikų chorų konkursas (D kategorija);
- 11.30–12.05 val. Mokyklinių chorų konkursas (C kategorija);
- 12.15–12.50 val. Lygių balsų chorų konkursas (B kategorija);
- 15–15.20 val. Vokalinių ansamblių konkursas (F kategorija);
- 15.20–16 val. Folklorinių chorų konkursas (G kategorija).
Konkurso dalyvių koncertai 18.30 val. – Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5, Klaipėda), 18.45 val. – Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (Vytauto g. 55, Palanga), 19 val. – Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje (Kretingos g. 40, Klaipėda), 19 val. – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda), 19 val. – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27, Klaipėda).
Gegužės 30 d., šeštadienį:
Konkurso I turas (Klaipėdos koncertų salėje): 9.30–12.35 val. – Mišrių chorų konkursas (A kategorija).
Konkurso I turas (Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje) 14–17.40 val. – Sakralinės muzikos konkursas (E kategorija).
Konkurso dalyvių koncertai 18.45 val. – Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (Vytauto g. 55, Palanga). 19 val. – Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje (Kretingos g. 40, Klaipėda), 19 val. – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda), 19 val. – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27, Klaipėda).
Gegužės 31 d., sekmadienį:
Klaipėdos koncertų salėje:
- 9.30 val. – Seminaras chorų vadovams ir svečiams. Chorų dirigentų ir vertinimo komisijos narių susitikimas ir diskusija „Mūsų chorinio gyvenimo aktualijos“;
- 12 val. – Didžiojo gintaro prizo konkursas (konkurso II turas);
- 15 val. – Chorų, konkurso dalyvių koncertas „Draugai draugams“;
- 16 val. – Konkurso laureatų apdovanojimas, specialiųjų prizų įteikimas. Didžiojo ir Mažojo gintarų prizų konkurso rezultatų skelbimas ir apdovanojimai. Laureatų koncertas. Konkurso uždarymas.
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