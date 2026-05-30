Atgal – į vaikystės kiemą

„Buto numerio nesakysiu“
Renginį organizavo televizija „Balticum“ ir Žvejų rūmai. Naujojo fontano teritorijoje buvo sustatytos žiūrovams skirtos kėdės, pastatytas didžiulis ekranas.
Dalis žiūrovų atsinešė savo kėdes, kiti pasirūpino pledais, kuriuos pasitiesė ant kalnelio. Žiūrovai buvo vaišinami spragėsiais.
Prieš susitikimą Neringos skvere vyko žaidimai, kurių metu buvo galima laimėti „Balticum“ prizus.
Pasirodžius G. Savickui iškart nuaidėjo plojimai. Ant scenos užlipęs aktorius sakė, kad nors yra turėjęs per 400 įvairių susitikimų, pasirodymas gimtajame rajone kelia jaudulį.
„Esu iš Debreceno g. 38, buto numerio nesakysiu. Aš čia gimęs, čia augęs, išvažiavęs, bet aš atvažiuoju ir vis tiek čia yra mano gryčia, devynių aukštų, bet mano gryčia. Čia žinau kiekvieną vietą, kiekvieną plytelę“, – kalbėjo G. Savickas.
Čia yra mano gryčia, devynių aukštų, bet mano gryčia.
Vakaro metu aktorius kalbėjo apie tai, kad žmonėms reikėtų mažiau būti piktiems.
„Būna žmonės pikti, suirzę, visi bamba, o aš norėčiau nenukvakti ir būti Giedriukas“, – juokavo G. Savickas.
Pirmiausia – išvirti bulves
Vakaro svečias pridūrė, kad per gyvenimą turėjo daugybę vaidmenų ir visi jie jam svarbūs. Bet kuriant vaidmenį tiek teatre, tiek kine svarbiausia kompanija, su kuria dirba.
„Su gera kompanija tu gali iš telefonų knygos sukurti geriausią spektaklį, o su bloga – iš W. Shakespeare’o padaryti visišką nesąmonę“, – neabejojo G. Savickas.
Aktorius taip pat atskleidė, koks mamos gaminamas patiekalas jam pats skaniausias.
„Mano mama daro skaniausią želė pasaulyje, su uogomis. Ji taip pat daro ir skanias sriubas. Man skaniausi yra šaltibarščiai, todėl noriu visų paprašyti, kad nedarytumėte klaidos – kai pradžioje padarote šaltibarščius ir tik tada užkaičiate virti bulves. Ar jūs juokaujate? Kai šaltibarščiai yra padaryti, tu nori juos valgyti, o tau duoda šaukštą ir liepia palaukti bulvių. Nesąmonė. Pradžioje išvirkite bulves, o tada darykite šaltibarščius“, – šmaikštavo G. Savickas.
Improvizacija gelbsti visur
Kalbėdamas apie tai, kokiose situacijose gelbsti aktoriniai įgūdžiai, G. Savickas pabrėžė improvizaciją, kurią jis nuolat naudoja tiek televizijos laidose, tiek ir teatre.
„Esu pamiršęs tekstą monospektaklyje, kur buvo 800 žmonių. Sakiau jiems: „Chebra, pamiršau tekstą. Ką darome: einate namo ar laukiate, kol prisiminsiu?“ Visi sakė, kad palauks. Palaukė. Nes kai tekstą užmiršti per spektaklį, žiūri į kitą partnerį, galvoji, kad jis užmiršo, o jis galvoja, kad tu. Ir stovi, galvoji: ko tas durnius nešneka? O jis galvoja: ko tu nešneki. Ir visi žiūrovai mano, kad tai yra gera režisieriaus sugalvota pauzė“, – kalbėjo G. Savickas.
Pasibaigus klausimams, aktoriui ir jo mamai praėjusio gimtadienio proga buvo padovanotos gėlės. Vėliau visi norintieji galėjo kartu su juo nusifotografuoti.
Po susitikimo su G. Savicku vyko filmo „Milijonieriaus palikimas“, kuriame jis vaidina, peržiūra.
(be temos)
(be temos)
(be temos)