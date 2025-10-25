„Baltas kambarys“ – kūrybos reiškinys

Žurnalo „Baltas kambarys“ sumanytoja ir redaktorė Luana Mas pasakojo, kad pirmasis numeris pasirodė dar 2016 metų vasarą. Nors žurnalas pradžioje atrodė kaip eksperimentas, jis išsilaikė jau dešimtmetį ir tapo savotišku kūrybinės minties reiškiniu.
„Jeigu jums nors kažkas patiko šiame žurnale – reiškia, kad šis žurnalas yra jums. Jis lyg kiekvieno žmogaus kūrybinės klasės tikrintuvas“, – renginio metu teigė L. Mas.
Kartu su ja diskusijoje dalyvavo menotyrininkė Vilma Kilinskienė iš Kauno bei rašytoja, renginio moderatorė Sondra Simana.
Renginio dalyviai prie kavos puodelio kalbėjosi apie kūrybinį leidinį, jo temas bei sampratą.
Pokalbis vyko jaukioje aplinkoje, Senamiesčio kavinėje „10 tiltų“ – tarp lankytojų netrūko ir naujų skaitytojų, kuriems šis leidinys tapo atradimu.
