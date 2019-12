„Daddy Was A Milkman“ 2019-uosius metus užbaigė anšlaginiu koncertu Palangoje

„Metų atlikėjo“, „Metų elektronikos“ ir „Metų proveržio“ titulus „M.A.M.A.“ apdovanojimuose pelnęs „Daddy Was A Milkman“ debiutavo prieš ketverius metus ir greitai pelnė melomanų bei muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas yra anšlaginiai koncertai: pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje ir „Žalgirio“ arenoje Kaune.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, reguliariai rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

(L. Grušecko ir E. Sabaliauskaitės nuotr.)

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau keletą kartų „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiu jo pasirodymu mėgavosi bene didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika. Taip pat „Daddy Was A Milkman“ vienos dienos festivalyje „Summer In The City“ „apšildė“ britų žvaigždę Johną Newmaną ir elektroninės muzikos legendą „Royksopp“.

Neseniai „Daddy Was A Milkman“ įrašė bendrą dainą su populiariausia Latvijos grupe „BrainStorm“. Bendras kūrinys „This Is How I Feel“ greitai užkariavo melomanų širdis.