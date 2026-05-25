Festivalyje „Myliu Palangą“ – garsių atlikėjų koncertai ir trys dienos nemokamų renginių

Vasariška šventė
Festivalio organizatoriai kviečia tiek palangiškius, tiek miesto svečius pasinerti į šventinį šurmulį, kuriame veiklų atras įvairaus amžiaus bei pomėgių žmonės. Spalvinga festivalio atmosfera pasklis po visą kurortą – pramogos lauks Jūratės ir Kastyčio skvere, J. Basanavičiaus gatvėje, Birutės parke, kurhauze, paplūdimyje bei kitose miesto erdvėse.
Visą savaitgalį mieste vyks tradicinis kermošius „Palangos Juzė“, tad J. Basanavičiaus ir Vytauto gatvėse netrūks skonių, amatų, muzikos ir vasariškos mugės nuotaikos. Mieste vyks koncertai, pasirodymai, susitikimai bei sportinės veiklos.
Spalvinga programa
Šių metų festivalio tema – „Tavo vasaros spalvų jūra“ – simboliškai atsispindės visoje programoje. Pagrindiniai koncertai tradiciškai vyks Jūratės ir Kastyčio skvere, kur kiekvieną vakarą skambės populiari Lietuvos muzika ir netrūks gerų emocijų.
Festivalio atidarymo vakarą, birželio 5 dieną, į sceną žengs grupė „Superkoloritas“, atlikėja „Angelou“ bei grupė „Katarsis“. Vakaro nuotaiką dar labiau sustiprins įspūdingi Olandijos gatvės teatro artistų „Teatro Pavana“ pasirodymai bei naktinis „Zumba Night Party“, kviesiantis šokti po atviru dangumi.
Šeštadienį festivalis įgaus dar didesnį pagreitį. Virš Palangos jūros tilto dangų raižys įspūdingas „Baltic Bees“ reaktyvinių lėktuvų šou, tapsiantis vienu ryškiausių festivalio akcentų. Vakarinėje koncertų programoje Jūratės ir Kastyčio skvere pasirodys Monika Liu, Free Finga bei Beissoul & Einius. Tuo pat metu visą J. Basanavičiaus gatvę užlies teatralizuoti „Teatro Pavana“ artistų pasirodymai, kursiantys magišką ir netikėtumų kupiną šventę.
Visa tai – kvietimas patirti ypatingą kurorto atmosferą, kuri suartina žmones, miestą ir jūrą. „Tavo vasaros spalvų jūra“ – tai akimirkos, kuriose gimsta nauji prisiminimai ir noras sugrįžti dar kartą.
Gausu pramogų
Tačiau vien šiomis pramogomis festivalis „Myliu Palangą“ neapsiribos – pramogautojams bus siūloma kur kas daugiau smagios veiklos. Išskirtinėje aplinkoje, Birutės parke, koncertuos GOYA kartu su Palangos orkestru, taip pat pasirodys Kotryna Juodzevičiūtė ir orkestras „Vilnius JJAZZ Ensemble“. Kurhauzo erdvėse skambės chorų muzika, miesto gatvėse vyks šokių pasirodymai, edukacijos ir įvairios meninės iniciatyvos.
Didelis dėmesys skiriamas šeimoms ir vaikams – Šeimų slėnyje suplanuota gausybė veiklų: spektakliai vaikams, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, animatoriai, žaidimai bei įvairios interaktyvios pramogos. Mažųjų ir jų tėvų lauks ir robotikos akademija, šokių festivaliai, putų šou bei įvairios interaktyvios veiklos.
Miesto kultūros ir muziejų erdvės kvies Palangą pažinti per meną, istoriją bei kūrybą. Festivalio metu taip pat vyks ekskursijos, parodos, kino vakarai, edukacinės programos bei partnerių organizuojamos iniciatyvos įvairiose miesto erdvėse.
Dėmesys sportui
Ypatingas dėmesys šiemet skiriamas ir sportui – juk Palanga 2026-aisiais džiaugiasi Europos sporto miesto titulu. Tad festivalio „Myliu Palangą“ metu nestigs sportinio azarto – vyks krepšinio 3x3, padelio turnyrai, kvies korekcinės mankštos, zumba ir kitos smagios veiklos.
Visą savaitgalį kurorte netrūks ir jaukių, bendruomeniškų akimirkų – miestą tradiciškai žadins Palangos orkestras, kurhauzo erdvėse skambės chorų šventė „Su jūra dainuok“, o Jūros tiltas taps šokių ir gerų emocijų vieta. Tad visa Palanga pirmąjį birželio savaitgalį virs didžiule vasaros švente po atviru dangumi.
Sekmadienį festivalį užbaigs Palangos miesto vaikų koncertas, specialiųjų tarnybų pasirodymai bei aktyvios veiklos visai šeimai.
Programa
Penktadienį, birželio 5 d.
Jūratės ir Kastyčio skvere:
17.30 ir 19.40 val. artistų „Teatro Pavana“ (Olandija) pasirodymas.
20.20 val. grupės „Superkoloritas“ koncertas.
21 val. „Angelou“ koncertas.
22 val. grupės „Katarsis“ koncertas.
23.15 val. Zumba Night Party (organizuoja – „Zumba by Timeless“).
Šeštadienį, birželio 6 d.
Jūratės ir Kastyčio skvere:
12.30, 16 ir 19.30 val. artistų „Teatro Pavana“ (Olandija) pasirodymas (vieta – J. Basanavičiaus g.).
20 val. „Baltic bees“ reaktyvinių lėktuvų (Latvija) šou (vieta – Jūros tiltas).
20.45 val. Monikos Liu koncertas.
22 val. „Free Finga“ koncertas.
23.15 val. „Beissoul&Einius“ koncertas.
Palangos Birutės parke:
17 val. GOYA ir Palangos orkestro koncertas.
18.30 val. atlikėjos Kotrynos Juodzevičiūtės ir orkestro „Vilnius JJAZZ Ensemble“ koncertas.
Sekmadienį, birželio 7 d.
Jūratės ir Kastyčio skvere:
11 val. Palangos miesto vaikų koncertas.
13–15 val. specialiųjų tarnybų pasirodymai.
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(be temos)