Į Klaipėdos dramos teatro sceną žengia „Robotų pasakos“

Klaipėdos dramos teatras kitą savaitgalį publiką pakvies į premjerą – naują spektaklį „Robotų pasakos“ pagal to paties pavadinimo Stanisławo Lemo knygą.

Stato spektaklį paaugliams

Iš kaimyninės Lenkijos kilęs S. Lemas – vienas svarbiausių mokslinės fantastikos rašytojų pasaulyje. 2021-ieji Lenkijoje buvo paskelbti S. Lemo metais, 2006-aisiais mirusiam rašytojui pernai būtų suėję 100 metų. Minint rašytojo gimimo jubiliejų, Adomo Mickevičiaus instituto pastangomis Estijoje ir Lietuvoje išleistos jo „Robotų pasakos“. Jas lydėjo pagal šių knygų iliustracijas parengta keliaujanti paroda. Paskutine dovana S.Lemo gerbėjams taps Klaipėdos dramos teatre, bendradarbiaujant su Adomo Mickevičiaus institutu ir Lenkijos institutu Vilniuje, kuriamas lenkų režisieriaus Konrado Dworakowski’o spektaklis paaugliams pagal „Robotų pasakas“. Jo premjera įvyks vasario 12 ir 13 dienomis.

„Klaipėdos dramos teatras nėra uždara institucija, neapsiribojame vien spektaklių statymu ir rodymu. Jau dvejus metus pas mus veikia visuomenei atvira skaitykla, joje vyko „Robotų pasakų“ knygos pristatymas. Gimė mintis, kad ši knyga – puiki medžiaga spektakliui“, – dėstė Klaipėdos dramos teatro tarptautinių kultūros projektų koordinatorė Augustė Rumbutytė. Spektaklį kuria savo šalyje pripažintas režisierius K. Dworakowski’s, kuris daug dėmesio skiria jaunajai publikai. „Tai mūsų teatrui svarbi auditorija, norime užsiauginti savo žiūrovus, o šis spektaklis bus skirtas paaugliams nuo 12 metų“, – sakė A. Rumbutytė.

Tie, kas tampa robotais, nebeturi gebėjimo kurti kultūros ir nebesupranta jos paskirties.

Fantastika ir metaforos

„Robotų pasakos“ pirmą kartą išleistos 1964 m., jose – kitokio, futuristinio pasaulio galimybė. Jame karaliauja mąstantys robotai, o didžiausias to pasaulio baubas – blyškius, keista organinė būtybė, mums geriau žinoma kaip žmogus. „Robotų pasakos“ gali būti skaitomos kaip smagūs, nepaprastą fantastinį pasaulį kuriantys pasakojimai, bet įdėmūs skaitytojai juose įžvelgs nemažai metaforų apie įvairius žmonių pasaulio reiškinius, socialinius ryšius ir politines santvarkas. „Robotų pasakos“ Lenkijoje įtrauktos į mokyklų literatūrinę programą.

„Mūsų pasaulyje nėra pavojingų emocijų. Be to, sumažinome mūsų gebėjimą suvokti kultūrą, kuri lemia klaidas mūsų monochromatinėje sistemoje. Išmokome kurti paprastus sakinius ir parinkti žodžius taip, kad jie neiškraipytų informacijos. Atsikratėme pavojingų žodžių. Mūsų pageidavimu, Nebūties Kūrimo Mašina pašalino žmogiškumą, empatiją, artumą, aistrą, poeziją ir daugelį kitų nereikalingų sąvokų. Dviprasmybės buvo pašalintos, kad pasaulis taptų paprastesnis“, – naujojo spektaklio aprašyme apie savo pasaulio taisykles skelbia robotai. Režisierius savo ruožtu užsiminė, kad spektaklyje robotai yra metafora. Be kitų dalykų, jam rūpi kultūros nykimo klausimas. „Tie, kas tampa robotais, nebeturi gebėjimo kurti kultūros ir nebesupranta jos paskirties“, – teigė K. Dworakowski’s.

Premjerą lydės paroda

Tai nėra pirmas kartas, kai Klaipėdos dramos teatre darbuojasi kūrėjai iš kitos šalies, bet, pasak A. Rumbutytės, tai visada šioks toks iššūkis: „Pandeminiu laikotarpiu reikia nuolat stebėti situaciją – ar kūrybinė komanda gali atkeliauti į repeticijas, kokiomis sąlygomis gali, ar yra susirgimo atvejų komandoje, o jei yra, ką turime daryti, kuriam laikui pristabdyti repeticijas, kaip tada pasivyti darbų grafiką?.. Šiuo atveju dar ir spektaklio dekoracijos gaminamos Lenkijoje. Žinoma, komanda itin profesionali, abejonių nėra. Kiekvieną savaitę internetu kalbamės su Adomo Mickevičiaus instituto atstovu, kostiumų dizainere, scenografe, palaikome ryšį.“

K. Dworakowski’o kuriamam spektakliui suburta aštuonių Klaipėdos dramos teatro aktorių komanda intensyviai repetuoja, Lenkijoje jau pagamintos scenografės Marikos Wojciechowskos kurtos robotų pasaulį vaizduojančios dekoracijos, kostiumus sukūrė Polina Nimrea. Pagal S.Lemo pasakas adaptaciją spektakliui parašė Robertas Jaroszas. Spektaklio kompozitorius – Piotras Klimekas.

Spektaklį lydėsianti paroda „Robotų pasakos“ jau buvo pristatyta Estijoje – Vaikų literatūros centre Taline, Geležinkelių ir susisiekimo muziejuje Hapsalyje bei Nacionaliniame muziejuje Tartu. Lietuvoje paroda viešėjo Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir kultūros edukacijos centre „Lojoteka“ Vilniuje. Paroda „Robotų pasakos“ Klaipėdos dramos teatre veiks nuo vasario 8 d. iki kovo 31 d.