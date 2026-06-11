Įžanga į pirmąjį Kretingos senosios muzikos festivalio jubiliejų

Birželio 21 d. 19 val. į Kretingos pranciškonų bažnyčią klausytojus pakvies festivalio meno vadovas Rodrigo Calveyra, sukūręs programą garsiems solistams iš užsienio ir barokiškiausiam Lietuvos orkestrui – Klaipėdos kameriniam orkestrui, vadovaujamam Mindaugo Bačkaus. Koncerte „Tarp kvėpavimo ir stygų“ skambės didžiųjų vokiečių baroko kompozitorių sukurti koncertai išilginei fleitai, violai da gambai ir klavesinui solo su orkestru. Išilgine fleita gros ir orkestrui diriguos R. Calveyra, o kitus du solinius instrumentus prakalbins prestižiškiausių Europos senosios muzikos konkursų laureatai – viola da gamba virtuozas Teodoro Bau (Italija) ir klavesino meistras Andrea Buccarella (Italija).
Šiuos du puikius solistus patys ištikimiausi festivalio klausytojai atsimins iš pasirodymų Kretingoje 2020 m., kai festivalis nenutrūko nepaisant pandemijos sukeltų sunkumų. Jubiliejaus proga festivalis atsigręš į ankstesnius metus ir prisimins kai kurias ryškiausias jo žvaigždes, bet taip pat nenustos pažindinti klausytojus su dar negirdėtomis įžymybėmis, senaisiais instrumentais, muzikos žanrais ir repertuaru.
Įžanginio koncerto programa pakvies pasinerti į rafinuotą vokiškojo baroko garsų pasaulį, kuriame muzikinė kalba pasiekia retą pusiausvyrą tarp intelektualios struktūros ir tiesioginio ekspresyvumo. Jos centre – stilių, instrumentų ir afektų dialogas, įkūnytas Georgo Philippo Telemanno, Johanno Sebastiano Bacho ir Johanno Gottliebo Grauno kūriniuose. Koncertai violai da gambai solo ir klavesinui solo su orkestru festivalyje skambės pirmą kartą.
Strateginiu tarptautiniu renginiu pripažintas festivalis, kurio pagrindiniai rėmėjai yra Lietuvos kultūros taryba, „Art Mentor“ ir Kretingos rajono savivaldybė, didžiuojasi galėdamas pasiūlyti klausytojams pažintį su pasaulinėmis senosios muzikos žvaigždėmis nemokamuose koncertuose. Kaip ir ankstesniais metais, jubiliejų festivalis švęs kviesdamas publiką ne pramogai, o giliausioms meninėms patirtims.
Daugiau informacijos apie įžanginį koncertą ir visą festivalio programą: www.kretingafestival.lt/lt-lt.
Festivalį finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor Foundation Lucerne, Kretingos rajono savivaldybė.
Rėmėjai ir partneriai: Ispanijos ambasada Lietuvoje, Mažesniųjų Brolių Ordino Kretingos Apreiškimo vienuolynas, Kretingos rajono kultūros centras, Labdaros ir paramos fondas „Gerumo versmė“, „Northway“ medicinos centrai, RGB Pictures.
Infomaciniai partneriai: LRT, ACM, „370“, dienraštis „Klaipėda“, „Pajūrio naujienos“, „Mūsų Kretinga“, „Mūsų Palanga“, „Jūra–Meer–Sea“, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, „Kretingos komunalininkas“, „Donova“.
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