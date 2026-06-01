Klaipėdoje – mėsainių valgymo čempionatas: azartiška kova užvirė tarp brolių dvynių

Susirinkusieji galėjo atpažinti dvynius Joną ir Vytą Petrauskus, kurie jau spėjo tapti šio čempionato legendomis, nes trejus metus iš eilės abu pelno auksą ir sidabrą, tik kaskart vis apsikeičia vietomis.
Pernai triumfavęs Vytas šįkart neapsigynė čempiono vardo ir atsidūrė antroje vietoje, vos sekunde atsilikęs nuo brolio. J. Petrauskas šventė pergalę, tris mėsainius įveikęs rekordiškai greitai – per 91 sekundę. Trečioji vieta atiteko Giedriui Puknaičiui, kuris iššūkį įveikė per 1 minutę ir 57 sekundes.
„Džiaugiamės, kad sekmadienio popietę Klaipėdoje netrūko adrenalino, geros nuotaikos ir, žinoma, skonio. Mėsainių čempionatas kasmet suburia vis daugiau dalyvių bei žiūrovų, todėl šią tradiciją tikrai tęsime“, – sakė restobaro „Gaisrinė“ atstovas Jevgenijus Sokolovas.
Kitąmet organizatoriai planuoja įvesti ir atskirą čempionato pogrupį moterims: šįkart vyrų gretose varžėsi trys dailiosios lyties atstovės.
Restobaras „Gaisrinė“ šį čempionatą organizuoja kasmet, juo vainikuoja pavasario sezoną. Nespėję sudalyvauti šiemet, gali planuoti 2027-ųjų gegužę. Tai į savo dienotvarkę jau įtraukė ir garsusis keliautojas Aurimas Mockus, pernai jėgas šiame nestandartiniame čempionate išbandęs pirmą kartą. Net jei tuomet nelaimėjo, renginiu ir mėsainiais A. Mockus liko labai patenkintas ir jau planuoja savo pasirodymą kitame sezone.
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