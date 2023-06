Klaipėdos dramos teatras ieško talentingo juodaodžio vyro

Pasak spektaklio režisieriaus Adomo Juškos, juodaodis pasirinktas neatsitiktinai.

Dramaturgas B. M. Koltèsas maištavo prieš XX a. vyravusį požiūrį dėl rasizmo, diskriminacijos, siekė įtraukti į savo pjeses personažus iš įvairių pasaulio šalių, neapsiriboti vien tik jų odos spalva, o to tikslas taip pat buvo įnešti į sustabarėjusią visuomenę kitokį požiūrį apie supantį pasaulį.

„Pjesėje – aštuoni personažai. Iš esmės kiekvienas turi labai svarbią temą. Yra pora scenų, kurių tema – diskriminacija ir rasizmas. Apie tai kalbėti man ar baltaodžiui aktoriui būtų nesąžininga, aš nesu susidūręs su rasizmu, tad kalbėti už žmones, kurie yra susidūrę, su jais net nepabendravus, būtų absurdiška. Arba reikėtų atsisakyti tų temų, išimti iš spektaklio, o tai yra įmanoma, bet kam tada apskritai statyti spektaklį?“ – svarstė režisierius.

Apie reikalavimus neprofesionaliam aktoriui režisierius kalbėsis asmeniškai su kandidatu. Vyks pokalbiai ir apie teatrą, kitas temas. Vėliau bus etiudai, per kuriuos bus stebimi būsimo aktoriaus gabumai scenoje.

Anot A. Juškos, kai kurie neprofesionalai kartais patys nežino, kaip puikiai gali pasirodyti scenoje.

„Vieną kandidatą radome per pažįstamus, tokį žmogų, kuris turi šiek tiek buvimo scenoje patirties. Aktoriai prisigaudo kokių nors „štampų“, o su neprofesionalais kitaip, atsiskleidžia jų individualumas. Be to, aktoriai būna išmokę scenos judesio, o neprofesionalas vien dėl to, kad yra neprofesionalas, ir yra savotiškas, kitoks“, – kalbėjo režisierius.

Taip pat aprašyme nurodyta, kad ankstesnė aktorinė patirtis nėra būtina.

Aktoriaus amžius – nuo 23 iki 40 m., lietuvių kalbos žinios nebūtinos. Tačiau pageidaujamas anglų kalbos mokėjimas.

Repeticijų laikotarpis – rugpjūčio 5 d. – rugsėjo 9 d. Po repeticijų aktorius dalyvaus naujojo spektaklio rodymuose pagal su teatru sudarytą sutartį.