Klaipėdos piliavietėje baigėsi kino sezonas

Žvejų rūmų projektų vadovas Karolis Pronckus pasidalijo, kad žiūrovai Klaipėdos centre ir daugiabučių namų kvartaluose skiriasi, tačiau visus juos vienija noras ne tik žiūrėti filmus neįprastoje vietoje, bet ir susitikti su kaimynais bei bendraminčiais.
„Filmus pradėjome rodyti pavasarį su partneriu „Balticum“. Rodėme Neringos skvere, Bandužių kvartale ir kitose erdvėse. Piliavietėje demonstravome keturis filmus. Žiūrovai daugiabučių namų kvartaluose ir čia, piliavietėje, skiriasi. Čia susirenka senamiesčio gyventojai ir Klaipėdoje poilsiaujantys turistai. O gyvenamuosiuose rajonuose ateina žmogus su šlepetėmis, atsineša savo kėdę iš virtuvės. Jis yra lygiai toks pat miesto gyventojas, tik į viską žiūri buitiškiau“, – sakė K. Pronckus.
Kitąmet daugiau dėmesio veikiausiai bus skiriama vaikams ir jaunimui.
„Šito neatsisakysime tai tikrai. Galbūt daugiau dėmesio skirsime vaikams, jaunimui, nes matėme, kad prieš filmą susirinkdavo aibė vaikų. Reikia vaikus atitraukti nuo telefonų, kad jie išeitų į lauką. Seniau jie patys eidavo, o dabar mes prie to prisidedame. Apskritai norisi padaryti ką nors naujo. Eksperimentavome su rajonais, bet dabar mūsų noras, kad atsilieptų seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai. Jau dabar pradedame pildyti kitų metų renginių planus. Tad tie, kurie bus aktyviausi ir norės, kad atvažiuotume pas juos, mes į tai atsižvelgsime. Važiuosime pas tuos, kurie laukia“, – teigė K. Pronckus.
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