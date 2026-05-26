Klaipėdos pilies džiazo festivalis pristato: karalienės Luizės širdies laiškai ir džiazo variacijos

Karališkoji istorija neatsiejama nuo karalienės Luizės, kuri 1807–1808 metais gyveno mūsų mieste, tuomet tapusiame laikinąja Prūsijos sostine. Čia ji paliko ne tik istorinius ženklus, bet ir labai žmogišką, jautrų savo buvimo pėdsaką.
Renginio metu bus pristatyta unikali paroda „Mano laiškuose – mano širdis“ (dizainerė Edita Leskauskienė), atverianti karalienės Luizės laiškus, rašytus Klaipėdoje. Tai reta galimybė išgirsti pačios Luizės balsą – jos mintis, jausmus, nerimą, meilę ir įspūdžius apie pajūrio miestą.
„Mums didelė garbė įsilieti į jau 32 metus gyvuojančią Klaipėdos pilies džiazo festivalio renginių šeimą. Tai festivalis, kuris sugeba sujungti istoriją, muziką, žmones ir miestą į vieną gyvą kultūros ritmą. Džiaugiamės, kad Melnragėje šiemet skambės ne tik džiazas, bet ir karališkosios Klaipėdos istorijos pulsas“, – teigė Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinio vadovė (vyriausioji bibliotekininkė) Inesa Atkočaitienė.
„Karalienė Luizė savo jubiliejų švenčia aristokratiškai ir kartu pašėlusiai trankiai. Leidome sau istorinę atmintį perskaityti džiazo kalba – gyvai, jautriai, improvizuojančiai. Svarbiausia, kad apie tai kalbame, prisimename ir leidžiame istorijai vėl kvėpuoti tarp mūsų“, – sakė Klaipėdos pilies džiazo festivalio prezidentė Inga Grubliauskienė:
„Karalienė Luizė man visada buvo daugiau nei istorinė figūra. Tai moteris, kurios vidinė šviesa, jautrumas ir žmogiškumas peržengė epochų ribas. Tyrinėdama jos gyvenimą ir laiškus supratau, kad būtent Klaipėdoje atsiveria viena jautriausių jos gyvenimo dalių – čia ji rašė ne valdovė, o žmogus. Jos laiškuose girdime ilgesį, baimę, motinystę, meilę ir nepaprastą dvasinę stiprybę. Todėl kiekvienas viešai skaitomas jos laiškas man yra tarsi gyvas susitikimas su pačia Luize“, – akcentavo literatūrologė, kultūrologė, knygų apie karališkąją Klaipėdą autorė Jovita Saulėnienė.
J. Saulėnienės skaitomus karalienės Luizės laiškus nuspalvins profesoriaus, pianisto ir Klaipėdos kultūros magistro Sauliaus Šiaučiulio karališkos džiazo variacijos.
Birželio 23 d. 18 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje, adresu Molo g. 60, Klaipėda.
Daugiau informacijos: www.jazz.lt.
Renginį finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos uostas.
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