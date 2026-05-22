Klaipėdos universiteto botanikos sode – šventė

Tarptautinei žavėjimosi augalais dienai skirtas renginys vyks nuo 14 iki 18 val. Klaipėdos universiteto Botanikos sode, Kretingos gatvėje.
Sodo erdvės lankytojams bus atviros visiškai nemokamai – organizatoriai žada, kad renginyje netrūks nei žinių sklaidos apie gamtą, nei pramogų.
Lankytojai galės susipažinti su vietiniais ir invaziniais augalais, sužinoti daugiau apie biologinės įvairovės svarbą bei pažvelgti į augalų pasaulį pro mikroskopą.
Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija kvies pažinti medžius ir išmokti tradicinio „šniūrų“ vijimo, o Gargždų muziejus ves lino virvių edukaciją.
Kūrybines dirbtuves vaikams organizuos Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras.
Meninėje programoje taip pat netrūks pasirodymų. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniai kvies kartu piešti „Pavasario žiedus“, o Klaipėdos dramos teatro aktorės Digna Kulionytė ir Justina Vanžodytė įtrauks į kūrybines veiklas bei improvizacijas.
Lankytojai galės dalyvauti ir kvapų, poezijos bei kvepiančių atvirukų edukacijoje „Tūkstančio ir vienos nakties žiedas“, kurią ves Irena Novikienė.
Renginį papildys teatro „ARTYN statistai“ performansas, o vakare Didžiojoje pavėsinėje akustinį koncertą surengs grupė „Sankaba“.
Taip pat šventės metu vyks jau tradicine tapusi augalų mugė „Nuo žiedelio prie medelio“, kurioje lankytojai galės įsigyti vaismedžių, dekoratyvinių augalų ir kitų sodinukų. Mugėje dalyvaus augalynas „Gervės kiemas“, daugiamečių žolinių augalų augintojai „Gėlių dvarelis“ bei Petravičių medelynas.
Taip pat šurmuliuos ir kita mugė, kurioje bus prekiaujama natūralia kosmetika, bitininkystės produktais, žolelių arbatomis, sveikais užkandžiais bei kitais gamtai draugiškais produktais.
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