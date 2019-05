Lažybų prognozės klaipėdiečiui – pesimistinės

Šįvakar "Eurovizijos" dainų konkurse, vykstančiame Izraelyje, pasirodys ir Lietuvos atstovas iš Klaipėdos Jurijus Veklenko, atliksiantis kūrinį "Run With The Lions". Tiesa, lažybininkų prognozės kol kas Jurijui nėra palankios. Jam prognozuojama 31 vieta iš 41.

64-asis "Eurovizijos" dainų konkursas 41 šalies delegaciją sukvietė į Tel Avivo miestą Izraelyje.

Šalis konkursą rengia po pernykštės savo atstovės Nettos Barzilai pergalės su kūriniu "Toy".

Šįvakar antrajame "Eurovizijos" konkurso pusfinalyje dainuos ir Lietuvos atstovas J.Veklenko. Jis pasirodys dvyliktas.

Tikimybė, kad mūsų šalies atstovas paklius į finalą, anot lažybininkų, nėra didelė.

Šiuo metu, remiantis lažybų punktų statymais, J.Veklenko yra 14 vietoje iš 18 antrojo pusfinalio dalyvių. Menkiau vertinami tik Moldavijos, Kroatijos, Latvijos ir Airijos atlikėjų šansai.

Remiantis lažybų punktais, J.Veklenko tikrai "negresia" konkurso nugalėtojo titulas. Iš 41 valstybės Lietuvai šiuo metu prognozuojama 31 vieta, Estijai – 27, o latviams – 39.

Per pastarąsias kelias savaites J.Veklenko šansai šiame konkurse, anot lažybininkų, kiek pakilo. Prieš išvykstant į Izraelį, Jurijui buvo prognozuojama 35 vieta iš 41.

Pats atlikėjas šias prognozes vertina vienareikšmiškai, esą "tikėti tuo, ką sako lažybų punktai, yra tiesiog kvailoka".

"Eurovizijos" dainų konkursas – kiekvienais metais vykstantis renginys, kuriame dėl nugalėtojų titulo varžosi daugumos Europos valstybių atstovai, atliekantys po vieną dainą. Laimėtoją sprendžia komisijos ir žiūrovų balsai.

Aukščiausią – šeštą vietą šiame konkurse lietuviams pavyko užimti 2006 m. Tąkart triumfavo grupė "LT United", atlikusi dainą "We Are The Winners".