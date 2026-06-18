Lietuvos jūrų muziejuje – paroda „21 diena Baltijos jūroje“

Parodą 15.15 val. atidarys susitikimas ir pokalbis su M. Valkevičiumi.
M. Valkevičius – žinomas animatorius. Jo draugystė su Lietuvos jūrų muziejumi prasidėjo prieš gerą dešimtį: tada jis sukūrė delfinų pasirodymui edukacinį animacinį filmą. Tačiau šalia kūrybinio darbo visada buvo ir sportas: iš pradžių – maratonai, po jų – triatlonas, kuriame reikia plaukti apie 4 km, važiuoti dviračiu 180 km, ir tada dar bėgti maratoną – daugiau nei 42 km. Vandens iššūkiai Meinardą traukė jau ir anksčiau: vyras yra plaukęs Nerimi iš Vilniaus į Kauną.
„Parodoje eksponuojami daiktai, lydėję mano kelionę, – pasakoja Meinardas. – Plūduras, akiniai, plaukimo kepurė, plaukimo pirštinės, plaukimo kojinės, hidrokostiumas bei laikrodis. Tai – mano ekipiruotė jūroje.“
Greta jų – Mariaus Domkaus, plaukiką lydėjusio valtyje, fotografijos. Dvidešimt vienas kadras, skirtas po vieną kiekvienai plaukimo dienai.
Tačiau pagrindinis parodos akcentas – 210 sekundžių animacinis filmas „21 diena Baltijos jūroje“, kurį sukūrė pats M. Valkevičius. Labai asmeniškas, perteikiantis nuotaiką, būseną, savijautą. Vizualiai plastiška, primenanti vandens bangavimą, autofikcija, atsakanti į klausimus, kodėl herojus ryžtasi tokiam žygiui, ką patiria jo metu ne tik fiziškai, bet ir emociškai.
Filmas prikausto dėmesį, yra labai nuoširdus, atskleidžiantis santykį su vandens stichija, apskritai gamta, ir kartu paradoksaliai keliantis amžinuosius klausimus, kurie išryškėja išbandymo metu: vienatvės, žemės ilgesio, žmogiškosios prigimties trapumo.
Filmas nėra reportažas, o greičiau – vidinis dienoraštis, parodantis, kas slypi už išorinio ryžto ir jėgos. Pulsuojančiuose animaciniuose kadruose atkuriamas buvimo jūroje pojūtis, kai dienos nebesiskiria viena nuo kitos, svarbiausia – judesys pirmyn, siekiant užsibrėžto tikslo. Tai – pasakojimas apie 366 kilometrus, bet, pasak M. Valkevičiaus, skaičius čia mažai ką paaiškina.
„Svarbiau – žmonės, kurie buvo šalia visą tą laiką, – sako M. Valkevičius. – Sprendimai, priimami kasdien, ir riba, kuri slenka kartu su kiekviena įveikta jūrmyle.“
Paroda „21 diena Baltijos jūroje“ bus eksponuojama vienus metus.
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