Mados darbostogos su tarptautiniais ekspertais „Mados savaitėje“ Klaipėdoje

Festivalį atidarome su vienos žymiausių stilisčių Lietuvoje, kuri atskleidžia ir kitus savo talentus – Giedrės Anužytės tapybos paroda „Ryšys / Connection“ 18 val. Kultūros fabrike, Bangų g. 5 A. Vėliau, nuo 19 val., festivalio atidarymo renginys su tortu, muzika, šokiais, jaunųjų kostiumo kūrėjų eksperimentais ir tinklaveika kultūrinėje erdvėje „Hofas“, Danės g. 8.

Mados stovykla profesionalams ir siekiantiems tokiais būti

Rugpjūčio 3 d., „Lighthouse Hub“, Liepų g. 83, nuo 10 val. žiniomis ir patirtimi dalinsis: Lotta Ahlvar, buvusi Švedijos mados tarybos vadovė, dabartinė įvairių dizaino organizacijų pirmininkė ir tarybų narė, konsultantė, kalbės kūrybinio mąstymo ir tvarumo temomis; Odeta Jacė, naujos kartos technologijų strategė, „fashiontech“ ekspertė, ateities įžvalgų agentūros „Storyfounders“ įkūrėja, pristatys, kokia ateitis vyksta jau dabar, kai technologijos atėjo į mados industriją, kaip technologijos keičia pojūčius madoje; Magdalena Bonamin, mados industrijos ekspertė iš Vokietijos, dalinsis įžvalgomis, kaip pasikeitė mados ciklas dėl sparčiai besikeičiančių tendencijų ciklų ir ką tai reiškia prekių ženklams ir prekybai; asmenines sėkmės istorijas papasakos dizainerės Agnė Kuzmickaitė – kaip kūrybines idėjas paversti sėkmingu verslu – ir Berlyne kurianti Vaida Voraitė – novatoriškas prekės ženklo kūrimas tarptautinės rinkos aplinkoje; rinkodaros konsultantė, LCC, ISM, VU VM dėstytoja Indrė Razbadauskaitė-Venskė atskleis, kas yra „neurobrandingas“, prekės ženklo širdis ir kas įtraukia vartotojus. Po stovyklos vyks tinklaveikos renginys ir dizainerės iš Švedijos, kuri kuria drabužius ir papuošalus iš medžio kolekcijos pristatymas.

Tarptautinis mados forumas

Rugpjūčio 4 d., nuo 13 val. „Lighthouse Hub“ pasinersime į multidisciplinę kelionę į ateitį, kur mados ir technologijų pasauliai susilieja ir sukuria nežemiškas galimybes kūrybai, verslui bei vartotojams. Iš tarptautinių ekspertų išgirsime apie naujausias mados, dizaino ir kūrybos inovacijas, susipažinsime su tekstilės inovacijomis, naujausiomis technologijų tendencijomis bei kintančio mados vartotojo elgsenos ir identiteto įžvalgomis. Futuristė ir vizionierė, tendencijų prognozuotoja Victoria Diaz nagrinės kūrybiškumą ir lyderystę. „The Mills Fabrica“ atstovė, tvarių prekinių ženklų kuratorė Gabrielė Verikaitė kalbės apie inovatyvias medžiagas ir tekstilę. „Phygital“ mados prekės ženklo „KSAVA“ įkūrėjas Ignas Perminas pasidalins „phygital“ kolekcijos kūrimo procesu. Niujorke gyvenanti mados žurnalistė, redaktorė ir prekių ženklų strategė Deimantė Vitkutė apžvelgs socialinių medijų galią. Skaitmeninių mados namų „The Farbricant“ atstovė Ruzica Krtinic pateiks įžvalgų apie skaitmeninę mados industriją ir jos ateitį. Mokslų daktarė dirbtinio intelekto (DI) srityje, kūrybinė technologė, DI meno ir mados pionierė, apdovanojimus pelniusi DI mados dizainerė, „Microsoft“ produkto vadovė Irina Raicu pateiks praktinių patarimų ir gudrybių, kaip panaudoti dirbtinį intelektą įkvėpimui, dizainui ir kūrybiškumui. Panelinę diskusiją moderuos stilistė ir mados žurnalistė Greta Kukštaitė. Po mados forumo – tradicinė tinklaveika.

Mados prekės ženklų paroda

Rugpjūčio 4 d. nuo 16 val. ir 5 d. nuo 12 val. „Kultūros fabrike“ veiks mados prekės ženklų paroda – „Showroom“. Savo prekinius ženklus pristato dizainerės Vaida Vovaitė, Agnė Kuzmickaitė, Siret Ott taip pat Guovarde ir kiti.

Festivalio vizualinė kulminacija – drabužių kolekcijų pristatymai

Rugpjūčio 5 d., „Kultūros fabrike“, nuo 18 val. tarptautinis madų šou, kuriame drabužių kolekcijas pristatys kūrėjai iš Lietuvos, Vokietijos ir Estijos: Karina Panina, Guovarde (DE), Lukas Svirplys, Collective Exposure (EST), Almantas Kunskas, Gretė Labanauskaitė, Raimedas Latvys, Siret Ott (EST), Liutauras Suvorovas. Nuo 21 val. Agnės Kuzmickaitės ir Leono Somovo kūrybinė kolaboracija – mados ir muzikos šou „Eskizai“.

Mados savaitės Klaipėdoje uždarymo vakarėlis kultūrinėje erdvėje „Hofas“ su Jogaila ir Vitalijumi Vaiper.

Daugiau festivalio renginių, tvarumo iniciatyvų, informacijos ir bilietai www.fwklaipeda.lt ir „Fashion Week Klaipėda“ socialinėse medijose.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė.

„Fashion Week Klaipėda“ programa

Rugpjūčio 2 d.

18 val. GIEDRĖS ANUŽYTĖS TAPYBOS PARODOS ATIDARYMAS

„Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A

19 val. FESTIVALIO ATIDARYMAS

Hofas, Danės g. 8

Rugpjūčio 3 d.

10 val.–17 val. MADOS STOVYKLA PROFESIONALAMS

„Lighthouse Hub“, Liepų g. 83 | Bilietas

18 val. JUSTWOOD (SE) KOLEKCIJOS PRISTATYMAS

„Lighthouse Hub“, Liepų g. 83

19 val.–22 val. SUNSET VAKARĖLIS

Baltas ruonis, Vėtros g. 8

Rugpjūčio 4 d.

13 val.–17 val. MADOS FORUMAS

„Lighthouse Hub“, Liepų g. 83 | Registracija

16 val.–20 val. SHOWROOM / POP-UP

„Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A

18 val.–19 val. SUSITIKIMAS SU DIZAINERE VAIDA VORAITE

„Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A

Rugpjūčio 5 d.

12val.–21 val. SHOWROOM / POP-UP

„Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A

18 val.–20 val. TARPTAUTINIS MADŲ ŠOU

„Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A | Bilietas

21 val. AGNĖ KUZMICKAITĖ & LEON SOMOV MADOS IR MUZIKOS ŠOU

„Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A | Bilietas

22 val. AFTERPARTY

Hofas, Danės g. 8

Rugpjūčio 6 d.

11 val.–15 val. FASHION BRUNCH

Plius tinklaveika ir mastermind'ai!

MADOS STOVYKLA

08/03 Ketvirtadienis

„Lighthouse Hub“, Liepų g. 83

10 val.–17 val.

Lektoriai ir temos:

Lotta Ahlvar – „Creative thinking, creativity and sustainability“

Odeta Jacė – „Physical, Phygital, Digital: kaip technologijos keičia pojūčius madoje?“

Magdalena Bonamin – „How the fashion cycle has changed with fast-moving trend cycles and what this means for brands and retailers“

Agnė Kuzmickaitė – „Kaip kūrybines idėjas paversti sėkmingu verslu“

Vaida Voraitė – „Novatoriškas prekės ženklo kūrimas tarptautinės rinkos aplinkoje“

Indrė Razbadauskaitė-Venskė – „Neurobrandingas: prekės ženklo širdis ir vartotojų įtraukimas“

MADOS FORUMAS

08/04 Penktadienis

„Lighthouse Hub“, Liepų g. 83

13 val.–17 val.

Pranešėjai ir temos:

Odeta Jacė – „Physical, Phygital, Digital: Couture of Our Future“

Victoria Diaz – „Creativity is a form of leadership“

Gabrielė Verikaitė – „Inovatyvios medžiagos ir tekstilė – mados ateitis“

Ignas Perminas – „Phygital kolekcijos kūrimo procesas“

Deimantė Vitkutė – „How social media empowered fashion models trust“

Ruzica Krtinic – „Future of Digital Fashion with The Fabricant“

Irina Raicu – „Leveraging the capabilities of Generative AI in creative industries“