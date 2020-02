„Man gal magnio trūksta?“: nauja lietuviška komedija bus rodoma Klaipėdoje

„Tuomo istorija – neįtikėtina, – pasakojo Mantas. – Prieš trylika metų, gūdžiais 2006-aisiais, jis sugebėjo įstoti į LMTA nemokėdamas nė žodžio lietuviškai! Nesu tikras, ar tai liudija apie tuometį akademijos lygį, ar apie begalinį Tuomo kaip aktoriaus talentą bei norą tobulėti. Per du mėnesius jis prašneko mūsų kalba, na, o bičiuliais tapome iš karto, studijų laikotarpiu kartu mokėmės, kūrėme ir keliavome. Praėjus daugiau nei dešimtmečiui, mūsų keliai vėl susikirto – dar praėjusią žiemą, pradėję galvoti apie pasiruošimo naujajam sezonui planus ir jau savo rankose turėdami pirminį pjesės variantą, ieškojome aktoriaus labai specifiniam vaidmeniui. Neilgai trukus man toptelėjo mintis, kad tai galėtų būti Tuomas. Tiesa, natūralu, kad iškart aišku nebuvo, žinojau, kad jis vaidina dramos teatre Helsinkyje, nebebendraudavome taip daug ir dažnai, kaip studijų metais. Susisiekėme, pasišnekėjome ir pakviečiau jį į lietuvišką stand up comedy open-mic Vilniuje – buvo labai įdomu pamatyti, kaip į jį, kalbantį lietuviškai su savo specifiniu akcentu, publika reaguos praėjus tiek laiko nuo studijų metų. Jam užlipus ant scenos, aišku tapo gal per pusę minutės – Tuomas labai tinka šiam vaidmeniui.“

Komedijoje publika pamatys klasikinį 40-metį viengungį, kuriam nesiseka daryti karjerą. Tiek profesinę, nes tinginys, tiek pleibojaus, nes jo gyvenime atsirado, nepagailėkime to žodžio, fantastiška moteris. Įsipareigoti vengiančio M.Stonkaus personažo problemas vieną rytą nusprendžia išspręsti jo penis. Taip, supratote teisingai, nuo kūno atsiskyręs ir gyvu žmogumi tapęs, kiek sunkokai kirčiuojantis, bet ultimatumus keliantis penis... Ar ši situacija yra pakankama priežastis keistis, žiūrovai sužinos intriguojančiame ir labai gyvenimiškame spektaklyje, kuris Klaipėdos koncertų salėje bus rodomas vasario 11 d. 18 val.

Spektaklyje „Man gal magnio trūksta?“ vaidina aktoriai M.Stonkus, G.Glemžaitė ir T.Tulikorpi. Pjesės autorius – Matas Vildžius, režisierius – Balys Latėnas. Bilietus platina „Tiketa.lt“.