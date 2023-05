Moteriškąja L. Kravitz vadinama bosistė N. West sudrebins Klaipėdos pilies džiazo festivalio sceną

Jos multiinstrumentališkumas bei neįtikėtinas gebėjimas puikiai atlikti tiek švelnų ir sklandų džiazo vokalą, tiek rūstų, aukšto tono roką žavi daugelį muzikos profesionalų.

Popmuzikos karalius bei dainų autorius Princas apie šią atlikėją yra pasakęs: „Ji mane įkvepia! Puikus vaizdas scenoje“. Iš tiesų, Nick West daugelio muzikos pasaulyje yra vadinama šių laikų „bosinės gitaros deive“.

Prieš ketverius metus Klaipėdos pilies džiazo festivalio sceną sudrebinusi atlikėją grįžta į uostamiestį, kur surengs dar vieną nepakartojamą pasirodymą.



„Aš labai džiaugiuosi, kad Princo bosinės gitaros princesė antrąsyk atvyksta į Klaipėdą! Ji savo pasirodymais neabejotinai šokiruoja ir užburia minias, tad kviečiu tikrai nepraleisti galimybės išvysti šią žvaigždę nemokamame koncerte Klaipėdoje jau kitą mėnesį“, – teigia Klaipėdos pilies džiazo festivalio vadovė Inga Grubliauskienė.

West muzikinė kelionė prasidėjo jos gimtajame mieste Finikse, JAV. Ten jos tėvas – patyręs gitaristas – išmokė ją groti ritmine gitara kai jai buvo vos trylika metų. Užaugusi namų ūkyje, pilname muzikos ir kūrybos, West drauge su seserimis ir vyresniuoju broliu įkūrė savo pirmąją grupę.

Nors savo muzikinę kelionę ji pradėjo grodama ritmine gitara, vidurinėje mokykloje, besiklausydama Michaelo Jacksono „You Wanna Be Startin Somethin“ ji atrado bosinę gitarą, kurios daugiau nebepaleido iš rankų.

Muzika nebuvo vienintelė sritis, kurioje N. West pasižymėjo puikiais gebėjimais. Išskirtinių gabumų studentė, susižavėjusi aritmetika bei pasiekusi ne vieno rekordo lengvojoje atletikoje, gavusi pasiūlymų studijuoti įvairiuose universitetuose, pasirinko muziką kaip jos pašaukimą bei gyvenimo kelią.

Dirbdama prie pirmojo savo albumo „Just In The Nik Of Time“ ji pradėjo dirbti su tokiais muzikos pasaulio grandais kaip Dawe Stewartu ir grupės Eurythmics, „Grammy“ laureatu, dainų autoriumi, ir prodiuseriu Glenu Ballardu.

Nuo tada Nik tapo pirmąja juodaode moterimi, sukūrusią muziką Disnėjaus sporto tinklui ESPN. Ji akomponavo, įrašinėjo su tokiais atlikėjais kaip Prince, Quincy Jones, Johnu Mayeriu, Santana, Larry Grahamu, Macy Gray, Esperanza Spaldingu, Orianthi, Bootsy Collinsu ir kitais.

O dėl įspūdingo AC/DC dainos „Back In Black“ koverio įrašymo, Nik West šokiravo daugelį roko fanatikų ir akimirksniu tapo legendos Steveno Tylerio ir Lenny Kravitzo mėgstamiausia atlikėja.

Klaipėdos pilies džiazo festivalis – džiazo muzikos festivalis, organizuojamas Klaipėdoje nuo 1994 metų. XXIX festivalis vyks š.m. birželio 22-24 d. Klaipėdos Teatro aikštėje. Visi festivalio renginiai nemokami.

