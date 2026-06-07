Muziejus kviečia į pažintis su Klaipėda

Šeštadienį tokia pažintis įvyko su Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastatu ir jo senaisiais šeimininkais. Su būriu ekskursantų bendravo muziejininkė Agnė Adomaitytė.
Apie valandą trukusio pasivaikščiojimo aplink muziejaus pastatus metu gidė atsakė į daugybę klausimų.
Kodėl muziejaus pastatai yra skirtingų architektūros stilių? Kas gyveno šiuose pastatuose iki Antrojo pasaulinio karo ir dar anksčiau? Kodėl gatvė vadinasi Didžiąja Vandens? Kodėl muziejaus kiemelyje auga vynuogės? Kodėl šulinys apgaubtas stikline piramide? Apie ką byloja lauko ekspozicija kiemelyje?
A. Adomaitytė atsakė ir į išgirstus klausimus, ir į tuos, kurie ekskursantams neatėjo į galvas. Atsakymai - verčiantys aikčioti iš nuostabos, o praeities pėdsakai – kiekviename žingsnyje.
Pažinti savąjį miestą po truputį, po trumpą istorijos tarpsnį, po mažą kvartaliuką yra be galo įdomu ir visiškai nebrangu.
Muziejaus darbuotojai dažną savaitgalį pakviečia pasiklausyti vis kitų pasakojimų. Jie atskleidžia vis naują praeities puslapį ir praturtina žmonių žinias.
Kiekvienas tokių savaitgalio ekskursijų dalyvis sumoka tik už bilietą į muziejų, gidai jas veda nemokamai.
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