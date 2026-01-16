 Neringoje – dar nematyta šventė: pirmosios „Eglutės užpūtimo dūzgės“

Neringoje – dar nematyta šventė: pirmosios „Eglutės užpūtimo dūzgės"

2026-01-16
visitneringa.com inf.

Kol didieji šalies miestai baigia kalėdinį laikotarpį tyliu dekoracijų išvežimu, Nidos bendruomenė nusprendė sukurti naują tradiciją. Sausio viduryje, sutampančiame su vadinamuoju „liūdniausiu metų pirmadieniu“, kurorte vyks triukšmingas ir spalvingas renginys – „Eglutės užpūtimo dūzgės“.

Neringoje – dar nematyta šventė: pirmosios „Eglutės užpūtimo dūzgės“ / M. Endriuškos nuotr.

Pasak iniciatyvos autorės, asociacijos „Neringos vėtrungės“ prezidentės Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, šventė gimė norint padėkoti pagrindiniam Kalėdų simboliui.

„Eglė mums dovanojo euforiją visą mėnesį, todėl tiesiog tyliai ją išvežti būtų neteisinga. Privalome išlydėti ją su džiaugsmu ir šokiais“, – teigė J. Kupčinskaitė-Lukauskienė.

Programa

Neringos sporto mokykloje (Lotmiškio g. 2, Neringa) 12.00 val. vyks poliarinių meškučių vakarėlis 7–10 metų vaikams.

14.00 val. Žygis marių ledu „Kopininkus užklupo žiema“. Susitikimo vieta – Neringos sporto mokykloje. 

Čiuožykla prie Neringos sporto mokyklos – jei gamta leis, šventės dalyviai džiaugsis ledo muziejumi ant marių ir „buranų“ traukiamomis rogėmis.

Aikštėje prie Neringos savivaldybės 17.00 val. bus atsisveikinima su Kalėdų seneliu ir eglute „Hokus pous – Eglutė fokus“ kartu su klounu Lido ir elfais. Patys mažiausi šventės dalyviai oficialiai užpūs pagrindinę miesto eglę.

Nidos kempinge 18.00 val. – „Eglutės užpūtimo dūzgėse“ atmosferą kaitins M1 Dance DJ komanda bei DJ AAverjan. Gurmanus džiugins gastronominės patirtys: šviežios austrės ir sultingi mėsainiai. Taip pat vyks šokiai po atviru dangumi ir tikras Nidos žiemos šurmulys.

22.00 val. laukia kulminacija. Labiausiai į pietvakarius nutolusi Lietuvos eglutė užges, o dūzgės dalyviai tęs šokius iki vėlumos.

