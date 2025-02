Palanga ruošiasi pasitikti žuvies mėgėjus – jau po savaitės pakvies garsioji Stintų šventė

Daug baltiškų akcentų

Vasario 7–9 dienomis, kai vyks šių metų Stintų šventė, Palangoje prognozuojami ramūs orai. Panašu, kad pajūryje bus giedra ir juntamas šaltukas, o tai tik geriau ir šaltos jūros nebijantiems sveikuoliams, ir pramogų ieškantiems svečiams.

Palangoje šventės dienomis bus pilni viešbučiai. Prieš savaitę iki šventinio savaitgalio kurorto viešbučiuose buvo likę tik nuo 20 iki 5 procentų laisvų numerių. Savo namų duris atvykėliams ketina plačiai atverti ir privačių būstų nuomotojai.

22-ąjį žvejišką festivalį „Palangos stinta 2025“ organizuojantis palangiškis Nerijus Stasiulis tikino, kad kiekvienas šioje šventėje jausis savas, ras daugybę būdų smagiai praleisti laiką, išleisti pinigų lauktuvėms, pasimėgauti pramogomis ir varžytuvėmis, pamalonins savo pilvą jūros dovanų patiekalais ir net jei nemėgsta žuvų, ras sau patinkantį valgį.

Šventėje „Palangos stinta“ stengiamasi stiprinti baltiškąjį akcentą – lietuvišką ir latvišką tautodailę, kulinarinį paveldą bei kultūrą. Taip svečiams primenama, kad šventė vyksta Mėguvos žemėje, kuri yra kuršių genčių teritorija – dabartinės Lietuvos ir Latvijos valstybių dalis.

Vytauto gatvėje šiemet karaliaus tautodailės ir kulinarinio paveldo mugė, joje žada dalyvauti amatininkai ir kulinarinio paveldo puoselėtojai iš visų Lietuvos regionų ir Latvijos.

Gamins daugybe būdų

„Mūsų šventėje kiekvienas nori ir net privalo paragauti klasikiniu būdu pagamintų stintų. Tai yra miltuose pavoliotos ir aliejuje iškeptos žuvelės, kaip sako pajūrio žvejai, jų kvapu kvepia agurkai. Traškios, gintaro spalvos žuvelės yra šventės pagrindinis akcentas, jas žmonės išperka greičiausiai. Daugelis atvykėlių tik Palangoje gauna paragauti kuršiškos stintienės, kurios receptą prieš daug metų atskleidė Neringos kuršininkai. O geriausiomis lauktuvėmis laikomas stiklainiukas marinuotų stintų“, – paaiškino N. Stasiulis.

J. Basanavičiaus gatvė šiemet bus skirta maistui. Čia bus galima sutikti šviežias žuvis parduodančius žvejus, pamatyti žuvų rūkyklas, atviras lankytojams kavines bei restoranus ir tiesiog gatvėje paragauti įvairiausių patiekalų.

Jūratės ir Kastyčio skvere vyks atviras Baltijos šalių Žuvies Grill/BBQ turnyras „Grill Palangos stinta“. Šiemet prie jo dalyvių prisijungs Lietuvos virėjų asociacijos nariai, meistriškumo pamokas surengs garsiausi virtuvės šefai.

„Šiame renginyje unikalu tai, kad kasmet jo metu sukuriami nauji patiekalų iš stintų receptai ir jie įtraukiami į įvairių maitinimo įstaigų meniu. Vieną patiekalą paprastai dalyviai gamina iš stintų, kitą – iš kitų jūros dovanų. Šio renginio ypatingumas, kad tai vienintelis Baltijos regione žuvų barbekiu turnyras. Jame ypač aktyviai dalyvauja latviai, šiemet kvietėme ir estus. Dalis konkursui patiekiamų patiekalų po komisijos įvertinimo gali būti paragauti ir šventės dalyvių“, – paaiškino N. Stasiulis.

Degustacijos: antrąjį vasario savaitgalį bus būtina paragauti žuvų patiekalų. A. Kazlausko nuotr.

Koncertams – dvi scenos

Nors Stintų šventė rengiama daug metų ir turi gilias tradicijas, šiemet joje bus ir naujovių.

„Šiemet parengėme dar platesnę programą ir išplėsime šventės teritoriją, kad žmonės ne tik Jūratės ir Kastyčio skvere galėtų klausytis koncertų. Pastebėję, kad skvere prie jūros tilto paprastai susirenka tokia gausybė žmonių, kad kai kurie čia net nebetelpa, šiemet įrengsime dar vieną sceną centrinėje miesto aikštėje, netoli bažnyčios. Tai bus Šlagerių ir šokių kiemas, kur pasirodys populiariausius lietuviškus kūrinius atliekantys dainininkai ir muzikantai. Be to, stengiamės, kad šventėje jaustųsi šio krašto ypatingumas per maistą, kalbą, papročius ir net pramogas“, – naujoves atskleidė šventės organizatorius.

Kita scena bus įrengta tradicinėje vietoje – Jūratės ir Kastyčio skvere, prie jūros tilto.

Abiejose bus sujungtos dvi atlikėjų kartos: kartu pasirodys Ovidijus ir Adomas Vyšniauskai, koncertuos Palangos kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Bočiai“, Trečiojo amžiaus universiteto šokių kolektyvas „Jūrė“, atlikėjai Adrijus Alminas, Elvina, Nerijus Stankus, Virgilijus Butkus, grupė „Tabasco“, legendinės grupės „Nerija“ atlikėjas Vitalijus Pauliukas ir kiti. Ypatingo kolorito koncertams suteiks šeši vedėjai, visi jie kalbės žemaitiškai.

Laukia daugybė pramogų

Vaikščiodami J. Basanavičiaus gatve šventės svečiai galės sustoti šios gatvės ir Birutės alėjos sankryžoje bei pasimankštinti populiariausiose Inkaro laikymo varžytuvėse. Šiemet kalviai nukalė daugiau inkarų, kad iškeltus juos kuo ilgiau bandytų išlaikyti ne tik vyrai, bet ir moterys, ir net vaikai. N. Stasiulis pasakojo, kad apie tokią pramogą sužinojo iš pajūrio žvejų.

Aikštėje prie Kurhauzo veiks Šeimų kiemas, kur suaugusieji ir vaikai išmoks senovinių tautinių žaidimų.

Šeštadienį nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos ant jūros tilto vyks Stintų meškeriojimo varžybos, laimėtojui bus įteikta Palangos mero taurė.

Tautodailininkas Linas Žulkus šventei pagamino bene septynių metrų ilgio medinę stintą, ant kurios šventės dalyviai galės rašyti linkėjimus ir svajones. Jei raštas bus slaptas, jį, parašiusieji ant lapelio galės įmesti į milžiniškos žuvies galvą.

Šeštadienį 17 val. šis šventės simbolis pajudės nuo Šlagerių scenos link jūros ir po valandos, pasiekęs paplūdimį, ant pajūrio smėlio, lydimas fakyrų misterijos, bus sudegintas.

N. Stasiulis patikino, kad ant jūros tilto pastoviniuoti verta jau šeštadienį 15 val., kai didžiulis būrys šalčio nebijančių sveikuolių drauge bris į jūrą. Paprastai ir kuris nors žiūrovas susigundo nusimesti rūbus.

Pramogos: senųjų žvejų varžybas – kuo ilgiau išlaikyti iškeltą inkarą – galės išbandyti ir šventės dalyviai. A. Kazlausko nuotr.

Svečiai – iš viso pasaulio

Nors didžioji dalis linksmybių vyks šeštadienį, į Palangą penktadienio popietę atvažiavę svečiai nesigailės – kurorto centre jau veiks mugė, skambės muzika.

Sekmadienis tradiciškai yra lauktuvių prikimo, tingaus pasivaikščiojimo, pasimėgavimo skaniu maistu ir poilsio diena.

„Žinome, kad „Palangos stinta“ yra viena mėgiamiausių latvių švenčių. Teko patirti, kad į šeimos susitikimą giminaičius iš toliau kviečiantys lietuviai planuoja tokį susibuvimą būtent Palangoje ir būtent Stintų šventės metu. Taip ją aplanko ir žmonės iš JAV, Australijos ir daugybės Europos šalių. Šventėje sutinkame indų, pakistaniečių, kinų. Šiemet šventės programą verčiame ne tik į anglų, bet ir latvių bei estų kalbas, laukiame svečių iš Jūrmalos ir Pernu, žinome, kad jie ketina savo šalyse rengti panašias šventes“, – džiaugėsi N. Stasiulis.