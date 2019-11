Parodoje – patogaus gyvenimo namuose paslaptys

Ištisos atostogos vien tik namų tvarkymui ir buitinių klausimų sprendimui? Tiek per metus vidutiniškai atiduodame namų ruošai. Buitiniai rūpesčiai aplenkia labai retą, visiems kitiems tenka priimti šį iššūkį. Vis dėlto, namų industrijos atstovai kviečia gyventi patogiau ir yra pasiruošę jau visai greitai atskleisti gausybę paslapčių, kaip šį tikslą pasiekti. Bendrovės „Expo Vakarai“ projektų vadybininkės Vitalijos Gudauskytės teigimu, jau po poros mėnesių Klaipėdoje vyksiančios parodos „Kaip pasiklosi 2020“ metu bus galima rasti atsakymus į visus namų ruošoje kylančius klausimus, pasisemti idėjų, kaip kasdienius darbus atlikti greičiau ir patogiau bei kaip sukurti jaukių namų harmoniją.

Sudomins daugelį

– Daugelis žino, kad kartais buitis, įvairių namų ruošos klausimų sprendimas gali labai varginti. Ar todėl ir kilo mintis surengti patogiau gyventi kviečiančią parodą? Kokiems lankytojams šis renginys aktualiausias?

– Nors namus dažnai vadiname savo ramybės uostu, tačiau vienu metu užgriuvus visiems susikaupusiems buitiniams namų rūpesčiams, ramybės uoste gali įsivyrauti tikras chaosas. Kai kurie žmonės mėgaujasi namų ruoša ir jų puoselėjimu, tačiau dauguma gyventojų iš tiesų turi bent vieną nemėgstamą darbą namuose. Ir kas nežino to jausmo, kai staiga plūstelėjęs užsidegimas pažaboti nežinia kiek trikdžiusią netvarką po kurio laiko intensyvaus darbo ima apmaudžiai blėsti supratus, kad visų susikaupusių darbų nepavyks nuveikti taip greitai, kaip vylėtės. Arba suakmenėti priverčiantis anytos skambutis, kad netrukus užsuks į svečius, o jūsų svetainė labiau primena įmantraus šiuolaikinio meno instaliaciją nei šeimyniniams pietums tinkamą jaukų lizdelį. O galbūt kažkam nejaukiai nurausti, kai smalsus draugų dvimetinukas staiga atidarė patį netvarkingiausią virtuvės stalčių. Visi susiduria su buities rūpesčiais ir stresu, todėl ir kilo mintis surengti absoliučiai visiems pritaikytą parodą, kviečiančią gyventi patogiau ir suvaldyti kartais įsivyraujantį chaosą namuose, pasisemti iš to pasitenkinimo ir teigiamų emocijų.

Siekia harmonijos

– Veikiausiai neretas sau užduoda klausimų kaip susitvarkyti namus, kad šlavimas, daiktų nešiojimas pirmyn atgal ir grindų valymas nesurytų viso savaitgalio ir pan. Ar parodoje padėsite rasti ir tokių konkrečių problemų sprendimų?

– Pasak Amerikos ir Europos statistikos departamento ataskaitų, vidutinis gyventojas per dieną praleidžia apie vieną valandą tvarkydamas namus. Vidutiniškai per mėnesį 25–28 valandas. Taigi, per metus namų tvarkymui atiduodame beveik visas įprastos trukmės atostogas, kurias tikrai smagiau būtų praleisti kaip nors įdomiau nei, pavyzdžiui, valant langus, šveičiant vonią, unitazą ir pan. Norime supaprastinti šį procesą, parodos lankytojams norime padėti pasiekti harmoniją namuose. Todėl parodos metu po vienu stogu susiburs 150 specialistų, kurie konsultuos ir padės spręsti buities problemas, pasiūlydami sprendimus ir funkcionalius ir išsiskiriančius dizainu namų apyvokos produktus. Pasauliui sparčiai tobulėjant, sukuriama gausybė naujų technologijų, būdų bei priemonių, kurios iš tiesų pastebimai palengvina ir supaprastina namų tvarkymo, švarinimo, atnaujinimo ir tobulinimo iššūkius.

Tikslas – patogumas ir teigiamos emocijos

– Namai yra tokia vieta, kurią daugeliui nuolat norisi tobulinti, gražinti, o kur dar kasdieniai įprasti namų ruošos įpročiai – veiklos pilna. Kokias namų gyvenimo sritis apims paroda, ko galima tikėtis?

– Vasario 1–2 dienomis „Švyturio“ arenoje vyksianti paroda „Kaip pasiklosi 2020“ apims visas su namais bei jų gyventojais susijusias sritis. Renginio metu atsakysime į visus buityje iškylančius klausimus. Į penkias temines zonas suskirstytoje parodoje bus galima pasisemti idėjų pradedant maisto ruošimo bei serviravimo subtilybėmis, valymo, daiktų laikymo ir baigiant namų dizaino, dekoro ar net augintinių priežiūros klausimais. Taip pat parodoje bus galima įsigyti namų valymo priemonių, tekstilės, susipažinti su buitinės technikos naujienomis.

Juk kiekvienas žmogus turi glaudų asmeninį ryšį su savo namais, todėl tikimės, kad renginys padės priimti teisingus sprendimus ir gyvenimas namuose bus patogus ir paremtas teigiamomis emocijomis, o situacijos, kai žinia apie netikėtus svečius pakerta kojas, arba iškylanti problema dėl gausybės įvairių daiktų niekaip „nerandančių“ savo vietų, – taps tikra retenybe.

– Ar parodoje galima tikėtis išvysti naujų pristatomų produktų bei paslaugų, o galbūt patrauklių akcijų?

– Be jokios abejonės, renginio dalyviai rengia siurprizų bei specialių parodos pasiūlymų, tad užsukti tikrai bus verta ir naudinga norintiems pasisemti naujų idėjų ar patarimų, kaip atrasti harmoniją ir patogumą.