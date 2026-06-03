Pasaulinio garso džiazo ir fanko uraganas Klaipėdoje: James Copley rengia išskirtinę pamoką

J. Copley muzikos pasaulyje geriausiai žinomas kaip garsios prancūzų grupės „Electro Deluxe“ lyderis ir siela. Nuo 2010 metų, kai Jamesas tapo pagrindiniu šio fanko ir elektroninio džiazo grupės vokalistu, išleista daugybę kritikų pripažintų bei Europos džiazo ir populiariosios muzikos topų viršūnes užkariavusių albumų (tokių kaip „Circle“, „Next“).
Scenos grandas, valdantis tūkstantines minias
Muzikos kritikai J. Copley vienbalsiai vadina vienu charizmatiškiausių šiuolaikinių fanko frontmenų. Jis garsėja ne tik galingu, sielą virpinančiu vokalu bei neeiline elegancija, bet ir sprogstama, užvedančia energija, kuria akimirksniu sugeba užvaldyti tūkstantines festivalių auditorijas visame pasaulyje.
Šis atlikėjas – ne teorijos, o tikros, gyvos scenos meistras, studijoje bei didžiosiose scenose dirbantis su tokiomis pasaulinėmis muzikos žvaigždėmis kaip Candy Dulfer, Nils Landgren ir Fred Wesley.
Neįkainojama patirtis Lietuvos jauniesiems talentams
Klaipėdoje rengiama meistriškumo pamoka – tai išskirtinė, nemokama galimybė jauniesiems vokalistams, muzikantams, studentams, muzikos mokytojams ir visiems, svajojantiems apie profesionalią sceną, susitikti su šiuo džiazo grandu gyvai.
Susitikimo metu J. Copley dalysis:
- praktiniais profesionalaus vokalo valdymo patarimais;
- paslaptimis, kaip nugalėti scenos baimę ir atrasti kūrybinį įkvėpimą;
- išskirtine tarptautine patirtimi, sukaupta koncertuojant didžiausiose pasaulio scenose.
„Tai daugiau nei pamoka – tai kūrybinis impulsas, galintis pakeisti jauno muzikanto požiūrį į sceną, atlikimo meną ir laisvę kurti“, – sakė festivalio vadovė Inga Grubliauskienė.
Renginio detalės: J. Copley (JAV / Prancūzija) meistriškumo pamoka birželio 26 d. 12 val. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje (S. Šimkaus g. 15, Klaipėda, ketvirto aukšto didžioji salė). Pamoka skirta vokalistams, instrumentalistams, studentams, pedagogams.
Nepraleiskite progos pasinerti į aukščiausios lygos džiazo ir fanko subtilybes kartu su viena ryškiausių šių dienų scenos asmenybių.
Daugiau informacijos: www.jazz.lt.
Festivalį finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos uostas.
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