„Pasaulio kinas parke“ Palangoje: nemokami filmų seansai po atviru dangumi

Pirmajame seanse – trumpi filmai bei susitikimas su režisieriumi
Šių metų programos centre – Lietuvos kino kūrėjai. Kino ciklas sieks ne tik pristatyti įdomiausius šiuolaikinio lietuviško kino vardus, bet ir atkreipti dėmesį į kino paveldą, dokumentiką bei naujas autorines perspektyvas. Programoje netrūks ir tarptautinės dimensijos – Palangos žiūrovai išvys naujausius Europos festivaliuose pristatytus ir apdovanotus filmus. Iš viso kurorto gyventojams ir miesto svečiams bus parodytos dvi dešimtys ilgametražių ir kone tiek pat trumpo metro filmų.
„Pasaulio kiną parke“ birželio 14 d. 20 val. atidarys naujų lietuviškų trumpametražių filmų programa, kurią pristato kino gamybos kompanija „Magic Film“. Vakaro metu žiūrovai išvys Ado Burkšaičio filmus „Tušinukas“ (2024) ir „Panaši“ (2025), Gintarės Parulytės „Sujip“ (2025), Jorės Janavičiūtės „Kaip būti žmogumi“ (2023) bei Martyno Kundroto „Laikas kartu“ (2025). Programą lydės susitikimas su režisieriumi M. Kundrotu, kuris pristatys savo filmą ir pakvies žiūrovus į pokalbį apie kūrybinį procesą.
Moterys Lietuvos kine ir Europos geriausieji
Birželio 18 d. prie ekrano kvies restauruoto lietuviško dokumentinio kino programa „Pirmosios“, pristatoma bendradarbiaujant su medijų edukacijos ir tyrimų centru „Meno avilys“. Specialioje dr. Linos Kaminskaitės kuruotoje programoje pristatomi šeši pirmųjų Lietuvos moterų režisierių kurti ir naujai restauruoti filmai, atveriantys mažiau pažintą Lietuvos kino istorijos puslapį.
Birželio 19 ir 20 d. „Oldman“ parko kino ekrane švytės šiuolaikinio kino festivalio „Lokys, liūtas ir šakelė“ filmai. Žiūrovai išvys naujausią Jimo Jarmuscho darbą „Tėvas Motina Sesuo Brolis“ (2025), Venecijos kino festivalyje pelniusį „Aukso liūtą“, bei režisieriaus Oliverio Laxe filmą „Siratas“ (2025), Kanų kino festivalyje apdovanotą Žiuri prizu.
Nuo pankų Palangoje iki kantri Visagine
Kino ciklas tęsis birželio 23 d. su jaunosios kartos režisierės Emilijos Petkūnaitės dokumentiniu filmu „Kantri Visagine“ (2025), pasakojančiu apie festivalį, gimusi lemtingais 1991-aisiais, kai laisvės troškimas, amerikietiška svajonė ir lietuviška nepriklausomybė susipynė į vieną istoriją. Rugpjūčio 26 d. į Palangą pristatyti savo antrojo filmo – „Nutirpusio ledo lyga“ (2023) – atvyks ir pati režisierė.
Ciklo „razina“ – Nėriaus Pečiūros muzikinio dokumentinio filmo „Palanga ir pankai patinka visiems. (1980–2025)“ peržiūra ir susitikimas su režisieriumi. Naujausiame savo darbe N. Pečiūra pasakoja apie Palangos subkultūras, kurorto šokių „plaščiadkės“ fenomeną ir pankų bei new wave judėjimą 1980–1985 m.
Vasaros pabaigai – ir rimtos temos, ir dozė juoko
Rugpjūtį programoje bus pristatyti dokumentinio kino kūrėjo Rimanto Oičenkos filmai „Reisas“ (2022) ir „Ožkabalių ąžuolynas“ (2024), taip pat ukrainiečių režisieriaus Oleksiy Radynski filmas „Čornobylis 22“ (2023).
Prie „Pasaulio kino parke“ programos jau tradiciškai prisijungs ir Europos kino forumas „Scanorama“. Nuo birželio 21 d. iki rugpjūčio 9 d. „Scanorama vasara“ „Oldman“ parke kvies susipažinti su trylika ryškiausių Europos autorinio kino vardų.
Ciklo pabaigoje, rugpjūčio 18-23 d., žiūrovų lauks tikras desertas – Palangos komedijų festivalis „Tik be dramų“.
Anot „Oldman“ parko komandos, projektu „Pasaulio kinas parke“ siekiama, kad kinas taptų ne tik pramoga, bet ir bendruomenę buriančia kultūrine patirtimi, kurioje susitinka vietos gyventojai ir kurorto svečiai, kino profesionalai ir smalsūs žiūrovai, o ekranas po atviru dangumi tampa erdve pokalbiams, atradimams ir bendram kino išgyvenimui.
Visi projekto „Pasaulio kinas parke“ renginiai – nemokami. Projektą iš dalies finansuoja Palangos miesto savivaldybė.
Programa
Birželio 14 d. 20 val. Lietuviškų trumpametražių filmų programa (Magic Film):
- „Sujip“ (rež. Gintarė Parulytė, 2025);
- „Tušinukas“ (rež. Adas Burkšaitis, 2024);
- „Panaši“ (rež. Adas Burkšaitis, 2025);
- „Kaip būti žmogumi“ (rež. Jorė Janavičiūtė, 2023);
- „Laikas kartu“ (rež. Martynas Kundrotas, 2025). Dalyvauja režisierius M. Kundrotas.
Birželio 18 d. 20 val. Restauruoto lietuviško dokumentinio kino programa „Pirmosios“ (Meno avilys):
- „Charakterio gimimas“ (rež. A. Pavlova, 1967);
- „Kasnakt sapnuoju“ (rež. B. Pajėdienė, 1979);
- „Šičionykštė“ (rež. D. ir K. Matuzevičiai, 2001);
- „Beatričė“ (rež. J. Z. Janulevičiūtė, 1968);
- „Venera su katinu“ (rež. J. Lapinskaitė, 1997);
- „Aktas“ (rež. J. Lapinskaitė, 2000).
Birželio 19 d. 20 val. Lokys, liūtas ir šakelė: „Tėvas Motina Sesuo Brolis“ (rež. Rež. Jim Jarmusch, 2025).
Birželio 20 d. 20 val. Lokys, liūtas ir šakelė: „Siratas“ (rež. Iván Fund, 2025).
Birželio 21 d. 20 val. Scanorama vasara: „Sirokas ir vėjų karalystė“ (rež. Benoît Chieux, 2023).
Birželio 23 d. 20 val. „Kantri Visagine“ (rež. Emilija Petkūnaitė, 2025).
Birželio 30 d. 19 val. Scanorama vasara: „Kika“ (rež. Alexe Poukine, 2025). Vyks diskusija su fondo „FRIDA“ atstovėmis apie moterų teises.
Liepos 1 d. 20 val. Scanorama vasara: „Telma“ (rež. Joachim Trier, 2017).
Liepos 7 d. 20 val. Scanorama vasara: „Nedvejok“ (rež. Shariff Korver, 2021).
Liepos 12 d. 20 val. Scanorama vasara: „Imperija“ (rež. Bruno Dumont, 2024).
Liepos 14 d. 20 val. Scanorama vasara: „Barbarė“ (rež. Bernard Mandico, 2023).
Liepos 19 d. 16 val. „Palanga ir pankai patinka visiems. (1980–2025)“ (rež. Nėrius Pečiūra, 2025). Dalyvauja režisierius N. Pečiūra.
Liepos 26 d. 20 val. Scanorama vasara: „Dar po vieną“ (rež. Thomas Vinterberg, 2020).
Liepos 28 d. 20 val. Scanorama vasara: „Seksas“ (rež. Dag Johan Haugerud, 2024).
Liepos 29 d. 20 val. Scanorama vasara: „Nebylioji trilogija“ (rež. Juho Kuosmanen, 2024).
Rugpjūčio 2 d. 20 val. Scanorama vasara: „Mano žmonos istorija“ (rež. Ildiko, 2021).
Rugpjūčio 4 d. 20 val. Scanorama vasara: „Vogti arklius“ (rež. Hans Petter Moland, 2019).
Rugpjūčio 5 d. 20 val. Scanorama vasara: „Maža, lėta, bet užsispyrus“ (rež. Shô Miyake, 2022).
Rugpjūčio 9 d. 20 val. Scanorama vasara: itališko kino vakaras.
Rugpjūčio 16 d. 20 val. Rimanto Oičenkos ir Oleksiy Radynski dokumentinių filmų programa:
- „Reisas“ (rež. Rimantas Oičenka, 2022);
„Ožkabalių ąžuolynas“ (rež. Rimantas Oičenka, 2024);
„Čornobylis 22“ (rež. Oleksiy Radynski, 2023). Dalyvauja režisierius R. Oičenka.
Rugpjūčio 18–19 d., 23 d. Komedijų festivalis „Tik be dramų“.
Rugpjūčio 26 d. 20 val. „Nutirpusio ledo lyga“ (rež. Emilija Petkūnaitė, 2023). Dalyvauja režisierė E. Petkūnaitė.
(be temos)