Pasisakė skandalą sukėlęs atlikėjas Fancy

Vaizdo įrašą, kuriame pasisakė Fancy, paviešino diskotekos organizatorius A. Tapinas.
Meldžiame, kad šis karas baigtųsi kaip įmanoma greičiau.
„Sveiki visi. Vakar Nidoje buvo nuostabu, žmonės buvo puikiai nusiteikę, šou paplūdimyje buvo nepamirštamas, už tai noriu jums padėkoti.
Kita vertus, turime liūdną situaciją Ukrainoje. Tikimės, kad karas baigsis kaip įmanoma greičiau. Jokia šalis nenori karo, jokios šalies žmonės nenori karo. Tai – politinė situacija. Tačiau aš nesu politikas, aš esu muzikantas. Galiu pasakyti tik tiek, kad labai remiame Ukrainą, meldžiame, kad šis karas baigtųsi kaip įmanoma greičiau. Dar kartą dėkoju Nidai ir žmonės, susirinkusiems paplūdimyje. Galiu tik pasakyti: Slava Ukraina! Ačiū!“ – vaizdo įraše kalbėjo Fancy.
Kaip jau rašėme, šeštadienį A. Tapinas feisbuke pasidalijo renginio akimirka, kurioje matomas Nidoje koncertuojantis Fancy.
„Didysis siurprizas – ant „Viena naktis Nidoje“ scenos disko legenda Fancy!!!“ – šeštadienį feisbuke prie įkelto vaizdo įrašo rašė A. Tapinas.
Tačiau džiaugsmą netrukus aptemdė komentatorių pateiktas skandalingas faktas: Fancy, jau vykstant karui Ukrainoje, koncertavo Rusijoje. Čia pat atsirado ir tai patvirtinantis vaizdo įrašas – jame nufilmuota, kaip atlikėjas 2023 m. konfertuoja Maskvoje.
Sekmadienį šią nemalonią situaciją pakomentavo ir A. Tapinas.
„„Viena naktis Nidoje” – smagiausias vasaros vakarėlis. Bet su deguto šaukštu.
Tokio vakarėlio Nida dar nėra mačiusi. Ant jūros kranto leidžiantis saulei ir iki nakties (pagal įstatymą baigėm lygiai antrą nakties) šoko tūkstančiai pasidabinusių, atsipalaidavusių ir pasilinksminti susirinkusių žmonių.
Pernai „Viena naktis Nidoje” dalyvavo apie 3000 žmonių, jau atrodė labai daug, bet šiemet skaičiai pranoko visas prognozes – preliminariai vakarėlyje buvo apie 10 tūkstančių žmonių. Foto daryta dar kai buvo šviesu – vėliau šokių aikštelė išsiplėtė iki pat tinklinio aikštelių.
Ir buvo žiauriai gerai. Nostalgija yra labai stiprus veiksnys, o kai dar yra jūros krantas, nuostabus oras ir bendraminčių minia. Pilnatis apšvietė tūkstančius žmonius, įsijungusius švieseles, kai pasigirdo genialioji „Bohemijos rapsodija”, žmonės apsikabinę lingavo klausydamiesi Kernagio „Kaip sirpsta vyšnios Suvalkijoje” (tik šitoje diskotekoje DJ gali paleisti tokią dianą ir sulaukti ovacijų) ir siautė kartu su Scooteriu, Bryanu Adamsu, YMSA, ABBA, italų disko ir kitais nesibaigiančiais hitais.
Ir apie tą deguto šaukštą. Norėjom padaryti staigmeną ir į diskoteką pasikviesti užsienio žvaigždę. Kadangi čia ne mano sfera, pasamdėm lietuvių agentūrą, kuri turėjo pasiūlyti kelis variantus. Mūsų kriterijai buvo du – kad tai būtų senųjų hitų atlikėjas ir kad jis nebūtų koncertavęs rusijoje po 2022 metų. Taip nubyrėjo nemažai grupių, kai kuriems mano favoritams netiko diena, liko keli variantai ir pasirinkom Fancy dėl jo superhito „Flames of love”, gavę patikinimą, kad su juo viskas tvarkoj.
Tai vakar sužinojau, kad ne viskas tvarkoj, nes 2023 metais Fancy susigundė pakoncertuoti kažkokiam renginyje maskvoje. Galėčiau sakyti, kad agentūra mus pavedė (ir jie dabar labai atsiprašinėja), bet nereikia stumdyti atsakomybės.
Atsakomybė yra mano.
Renginys mano ir turėjau pats viską patikrinti – va, visus tikrinu, o šito nesužiūrėjau – nepadariau, tai mano klaida, prisiimu atsakomybę ir atsiprašau.
Natūralu, kad dar šiandien paties Fancy paklausėm - WTF? Tai jis įrašė video, kuriame pareiškė, kad kaip ir daugelis vokiečių remia Ukrainą ir užbaigė žodžiais „Slava Ukraini“. Bent tiek“, – paaiškinimą pateigė diskotekos organizatorius.
Kiek vėliau A. Tapinas informaciją papildė tuo, kad kad su atlikėją samdžiusia agentūra sutarta pervesti po 4 tūkst. eurų paramos Ukrainai fondui ir už šias lėšas nupirkti antidroninės įrangos.
„Nupirksim du antidronus ir dar du antidronus įmonė, kuri juos pardavinėja, padovanos. Bent tiek galima pasiguosti, kad iš tokios reputacinės klaidos Ukrainos kariai gaus keturis svarbius įrenginius“, – kalbėjo A. Tapinas.
Fancy samdžiusios agentūros atstovas savo feisbuko paskyroje taip pat pasidalijo atsiprašymu.
„Gyvenam sudėtingais laikais ir, žinoma, turime būti budrūs. Pakvietę Fancy koncertuoti į Nidą, be abejo, tikrinome informaciją dėl jo lankymosi rusijoje. Dėl šios priežasties kai kurių svarstytų vardų Nidos koncertui atsisakėme. Bet galbūt dėl atlikėjo Fancy vardo specifikos, gal tiesiog nepastebėjome to fakto informacijos sraute ir per klaidą pakvietėme atlikėją, kuris pastaraisiais metais koncertavo rusijoje. Nuoširdžiai dėl to apgailestaujame ir atsiprašome, ir Andriaus Tapino, jo komandos, renginio partnerių, ir susirinkusių žiūrovų. Fancy nepalaiko karo Ukrainoje. Ir taip pat perduoda šią žinutę Lietuvos publikai.
Mes kaip agentūra prie Ukrainos kovos prisidedame ir parama, ir organizuojamais renginiais. Palaikome Ukrainos atlikėjus, organizuojame jų koncertus, šiais metais labdaringą koncertą darėme Kyjive. Dar sykį labai apgailestaujame ir atsiprašome dėl šios apmaudžios klaidos. Pažadam, kad tai nepasikartos. Slava Ukraini! Kartu iki pergalės“, – rašė Vaidas Stackevičius.
