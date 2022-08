Paskutinį rugpjūčio savaitgalį – MEMEL FEST trumpo metro teatro-kino festivalis

Kas tas MEMEL FEST? Kas tas „trumpas metras“, kaipgi teatras gali būti „trumpo metro“? – klausia besidomintys šiuo festivaliu, o mes atsakome – ateikite ir pamatykite patys. Tačiau besidomintiems visuomet mielai sakome, kad MEMEL FEST pavadinimas nurodo, jog daugiausiai dėmesio skiriame Klaipėdai, o trumpas metras – tai išieškota forma, kaip žiūrovui per labai trumpą laiką pateikti ir pristatyti daugybę teatro ir kino kūrinių. Festivalis vyksta jau trečius metus iš eilės, sukviesdamas įdomiausius teatro ir kino kūrėjus iš Klaipėdos ir visos Lietuvos. Šiais metais festivalio programa kaip niekad plati. Kviečiame su ja susipažinti iš arčiau.

Kino naktyje dalyvaus net šeši trumpo metro filmų kūrėjai. Turėsime galimybę išvysti jų darbus.

Alternatyvaus kino kryptį pristatys režisierius Šarūnas Jonkus iš Telšių. Klaipėdiečių kino studija „Subkinas“, su režisieriumi Sergejumi Bezuglovu priešakyje, pateiks du šios kino studijos trumpo metro filmus: „Seserys“ (režisierius S. Bezuglovas) ir daugiau nei penkias meno rūšis į vieną sujungęs filmas „Meno simbiozė“ (režisieriai S. Bezuglovas ir Marta Vendland). Trumpo metro kino naktyje apsilankys ir Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, atveždamas net du filmus, tai Karolinos Nadzeikaitės „Ammu“ ir „Sidabrinės gervės“ nominantės Kamilės Milašiūtės filmas „Laukais“. Vakaro pabaigoje mus džiugins, ko gero, ryškiausias trumpo metro kino kūrėjas Lietuvoje, nuraškęs daugybę kino laurų visoje Europoje – Saulius Baradinskas. Išvysime du šio režisieriaus filmus: „Golden minutes“ ir „Sidabrinės gervės“ laimėtoją, filmą „Techno, mama“. Po šios nepaprastos kino nakties kviesime žiūrovus pabendrauti su kino režisieriais, užduoti jiems klausimus ir tiesiog mėgautis aukščiausios prabos kinu.

Pakylėti trumpo metro kino nakties atradimų – rugpjūčio 27 d., 18 val., Klaipėdos kultūros fabrike kviesime nerti į Lietuvoje visai naują kryptį – trumpo metro teatrą. Čia savo trumpo metro spektaklius pristatys patys drąsiausi teatrai iš Klaipėdos, Kretingos ir Telšių.

Supažindiname jus su jų darbais, kuriuos matysite festivalyje.

Pirmieji teatro festivalį atidarys šviesų ir šešėlių teatras „Degančios Žirafos“, kurie pristatys trumpo metro spektaklį, pagal Salvadoro Dali paveikslus „Antropomorfinis kabinetas“, išskirtinės muzikos kompozitorius Yosi Horikawa. Ko gero, vienintelis toks šviesų ir šešėlių teatras Klaipėdoje. Teatro įkūrėja – jaunosios kartos režisierė Agnė Aleksiejūnaitė-Puslienė. Po šio siurealistinio sapno į sceną žengs Klaipėdos žydų bendruomenės teatras „Šatil“ ir trumpasis spektaklis „Mes – astronoutai“, režisierius Nerijus Gedminas, pjesės autorė Asia Kotliar. Šis teatras kuria išties nepaprastus spektaklius, kupinus gelmės, tikrumo ir nepaprastos atmosferos, kurią įmanoma pajausti tik gyvai stebint jų pasirodymus. Tretieji pasirodys festivalio organizatoriai su M. Vendland režisuotu trumpo metro spektakliu-eskizu „Žaislai“, pagal Dalios Urnevičiūtės pjesę „Tėvuko žaislai“, čia skambės nepaprastai graži Leonardo Coheno, Caetano Veloso ir Engelberto Humperdincko muzika, o pats spektaklis įtrauks į sunkiai perprantamą, bet įtraukiantį šachmatų žaidimą. Toliau scenoje išvysime Egidijaus Radžiaus teatro, režisieriaus Nerijaus Gedmino spektaklį „Nepaprasti Julės ir Natašos nuotykiai“, mes tik galime sakyti, ak, ateikite pamatyti nepaprasto pasirodymo, kur per patį trumpiausią įmanomą laiką sukuriami sudėtingiausi techniniai šviesų sprendimai. Po šio spektaklio – Telšių Žemaitės dramos teatras ir režisierės Laimutės Pocevičienės sukurtas spektaklis pagal lietuvių taip mylimo poeto Vytauto Mačernio eiles „Karūna poetui“. Gražu, tyra, gyva ir tikra, abejingų nepaliksime! Na, o festivalio pabaigoje – klaipėdiečių mylimas šokio teatras „Judesio erdvė“. Šis teatras parodys net du trumpo metro šokio spektaklius, ištraukas iš spektaklių „DÈBUT“, režisierė Elinga Serapinaitė, ir „Gyvenimas Juodoje“, režisierė Laura Garaščenko. Grakštūs šokėjų judesiai, lydimi gyvos violončelės muzikos, kurią atliks Tomas Mikalauskas, žadą atimantys choreografiniai sprendimai ir lengvi it drugelių sparnai kostiumai – net dviejuose trumpo metro šokio spektakliuose. Ir visa tai jūsų laukia per vieną vakarą, vieną trumpo metro teatro vakarą, rugpjūčio 27 d., Klaipėdos kultūros fabrike, nuo 18 iki 21 val. Sunku patikėti, tiesa? Bet tai tiesa, ir tai tikrai įvyks!

Festivalį uždarys poetas, bardas, dramaturgas ir aktorius Mindaugas Valiukas su programa „Trumpo metro muzika“ ir haiku rašymo dirbtuvėmis. Visus festivalio dalyvius iš karto po trumpo metro teatro festivalio Klaipėdos kultūros fabrike kviečiame grįžti į 10 Tiltų kiemą (Bažnyčių g. 6), kur M. Valiuko muzikinė ir poetinė programa prasidės nuo 22 val.

Sodri, turininga ir siūlanti išskirtinį turinį išlavintam klaipėdiečių skoniui programa jūsų laukia paskutinį rugpjūčio savaitgalį. Bilietus į šią meno fiestą platina kakava.lt.

