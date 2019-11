Pilies muziejuje – užsienio istorikų monografijų pristatymas

10 val. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute (203 auditorija) vyks dr. Timo Ibseno paskaita Penetrating the past – new information about the dating of hillforts in the Kaliningrad Region of Russia.

Lapkričio 14 d. 18 val. Klaipėdos piliavietėje, Šiaurinėje kurtinoje bus pristatomos Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete serijoje išleistos monografijos apie Klaipėdos kraštą ar jį tiesiogiai liečiančios. Dalyvauja monografijų autoriai ir Prof. Dr. Dr. h.c. Claus von Carnap-Bornheim (ZBSA vadovas).

Prof. Dr. Dr. h.c. Claus von Carnap-Bornheim apibūdins naujausias serijos monografijas ir jų reikšmę Baltijos jūros regiono ir Lietuvos archeologijai.

Dr. Rasa Banytė-Rowell (Lietuvos istorijos institutas) apibendrins savo tyrimus apie vadinamąją Mėmelio kultūrą (Vakarų Lietuvos ir Nemuno žemupio kapinynai) Herberto Jankuhno archyvinio palikimo duomenimis.

Dr. Christoph Jahn (ZBSA) pristatys monografiją apie Linkūnų /Linkuhnen kapinyną (Nemuno žemupys, dab. Kaliningrado sritis), kurio medžiaga ypač svarbi baltų ir vikingų santykiams nušviesti.

Dr. Dr. Jaroslaw Aleksei Prassolow (ZBSA) supažindins su tautų kraustymosi laikotarpio kovos peiliais pasklidusiais tarp Sembos pusiasalio ir Nemuno žemupio.

Renginį organizuoja, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lietuvos istorijos institutas.

Renginys vyks anglų kalba.