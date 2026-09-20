Pirmieji žingsniai – pokyčių link

Daug renginių – nemokami
Ketvirtadienio vakarą teatro „Artyn“ patalpose įvyko Kino diena, kurios metu buvo parodyti šeši trumpo metro filmai. Visuose vaidino negalią turintys žmonės.
Po filmų peržiūros vyko diskusija „Pirmas žingsnis“, kurią moderavo žurnalistė Agnė Bukartaitė.
„Šiais metais „Memel Fest’26“ yra nuostabus visa apimtimi. O tokius filmus reikėtų rodyti mūsų mokyklose, kalbėti apie tai su vaikais ir veikiausiai tada galėtume kalbėti apie kokį nors pokytį pasaulyje, bent jau pasaulyje aplink mus“, – svarstė A. Bukartaitė.
Klaipėdos savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorė Gina Vilimaitienė sakė, kad „Memel Fest’26“ yra geras žmonių telkimo ir bendradarbiavimo pavyzdys.
Pasak jos, vienas svarbiausių Klaipėdos savivaldybės tikslų – didinti miesto prieinamumą žmonėms su negalia, kad jie galėtų visavertiškai dalyvauti renginiuose ir naudotis įvairiomis miesto erdvėmis. Tam svarbus fizinės aplinkos pritaikymas, bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis ir jų įtraukimas į sprendimų priėmimą.
Klaipėdos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Vladas Alsys džiaugėsi, kad uostamiesčio savivaldybė jau prisidėjo prie tam tikrų pokyčių ir neįgaliesiems atsirado galimybių dalį renginių aplankyti nemokamai.
Savanorystė – irgi pagalba
Viena galimybių, kaip bet kuris klaipėdietis galėtų padėti neįgaliesiems, – savanoriauti palydint juos į renginius.
„Iš tikrųjų yra problema dėl ėjimo į renginius, nes Klaipėdoje jų vyksta daug, tik suspėk eiti. Turėjome pokalbį su įstaigomis, sužinojome, kad daugelis žmonių negali nueiti, nes jų tėvai vyresnio amžiaus, negali palydėti, o darbuotojai dirba ir kitaip. Tad būtų galima savanoriauti, siūlant savo pagalbą palydėti į renginį“, – siūlė G. Vilimaitienė.
„Mažojo princo“ akademijos steigėja Rita Karvelienė teigė, kad žmones reikėtų šviesti tam, jog jie nustotų klijuoti įvairias etiketes neįgaliesiems.
„Pas mus kiekvienas žmogus yra skirtingas, todėl svarbiausia – priimti jų skirtumus. Pavyzdžiui, autizmas yra spektras, todėl žmonių gebėjimai ir poreikiai gali būti labai skirtingi“, – priminė R. Karvelienė.
Kviečia ateiti į spektaklius
Klaipėdos „Vilties“ teatro „Drugelis“ režisierė Laura Žilinskienė atkreipė dėmesį, kad dažniausiai žmonės bijo to, ko nepažįsta.
Todėl ji kviečia ateiti į teatro spektaklius ir geriau pažinti žmones su negalia, taip mažinant atskirtį ir skatinant didesnį tarpusavio supratimą.
„Galvoju, kodėl dabar vis daugiau vaikų gimsta kitokių, turinčių negalią? Vienintelis dalykas – kad išmokytų mus mylėti, nes mes mylime tik sau patogius. O kaip tobulėsime? Kai priimsime kitokius“, – akcentavo L. Žilinskienė.
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