Premjera – apie grožį ir laikinumą

Pirmoji diptiko dalis – britų choreografo Douglaso Lee 2024 m. Klaipėdos festivaliui sukurta „Kalista“, o antrojoje dalyje žiūrovai išvys KVMT baleto meno vadovo Gajaus Žmavco kurtą premjerą „Saldžiakartės būties pastraipos“.
Šokio spektaklyje „Kalista“ susilies šiuolaikinė choreografija, elektroninė muzika ir minimalistinis apšvietimas. Muziką spektakliui kūrė australas, garso menininkas Nicolas Sávva.
„Kalista – tai mano sceninis slapyvardis ir kartu graikų nimfos vardu pavadintas antras pagal dydį Jupiterio palydovas, išvarpytas gilių kraterių, kurių briaunų viršūnes vietomis dengia ledas. Kai su kompozitoriumi diskutavome, kokios muzikos reikia mano pastatymui, prašiau, kad joje būtų sąsajų su gamta, vandens garsais. Sykiu žiūrovus turėtų apimti pojūtis, kad veiksmas vyksta tolimoje ateityje. Tad ir savo kūrinyje noriu pavaizduoti ateities žmones ar net kitą civilizaciją“, – savo kūrinį pristatė choreografas D. Lee.
Antrojoje diptiko dalyje, kurią statė G. Žmavcas, žiūrovai išvys šokį ant puantų. Scenoje taip pat dominuos rožinė spalva, kuri primins sakuros žiedus, simbolizuojančius akimirkos grožį, galią ir unikalumą.
„Šokis – tai mūsų sielos išraiška, širdies balsas. Manau, kad mes niekada iš tiesų nenustojame šokti. Tai – mūsų būtis. Laiko tėkmės neišvengiamybė giliai susijusi su baleto artisto profesija, su jos laikinumu. Tačiau kartą prisilietus prie šio nuostabaus meno, jo magija niekada neišnyksta“, – sakė G. Žmavcas.
G. Žmavcas šiam spektakliui sukūrė choreografiją, kostiumus, muziką styginiams instrumentams. Partitūrą orkestrui paruošė Vladimiras Konstantinovas, šviesų dizainą spektakliui sukūrė Edvardas Osinskis.
Spektaklis iš viso truks apie 1.35 val., viena jo dalis užims 30 min., po to vyks pusvalandžio pertrauka, o po jos kita dalis truks apie 35 min.
