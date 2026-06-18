Renginiai: nuo ekskursijų – iki koncertų

Nuo Klaipėdos iki Indonezijos
Šiandien, birželio 18-ąją, 14 val. piliavietėje prie bokšto (Priešpilio g. 2) visi norintieji kviečiami dalyvauti pažintinėje ekskursijoje „Senamiestis, kuriuo didžiuojamės. Miesto paslaptys ir legendos“ kartu su gide Ale Jankauskiene.
Ekskursijos dalyviai turės galimybę iš naujo atrasti miesto istoriją, išgirsti mažiau žinomas jo paslaptis, legendas ir įdomius pasakojimus apie vietas, kurias kasdien praeiname net nesusimąstydami apie jų reikšmę. Būtina išankstinė registracija telefonu +370 46 346 301.
Taip pat šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ (Kauno g. 49) padalinyje vyks pažintinis vakaras „Autentiška pažintis su Indonezija – tarp ugnikalnių ir džiunglių“. Dalyvaus Indonezijos garbės konsulė Lietuvoje Vytautė Stankaitienė.
O 17 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaroma paroda „Rinkti(s) vertę. Pinigai Rytų Prūsijoje ir Lietuvoje 1914–1924 m.“.
Lankytojai galės pamatyti Pirmojo pasaulinio karo ir pokario metais Rytų Prūsijoje bei Lietuvoje naudotus pinigus ir alternatyvias mokėjimo priemones: notgeldus, karo pinigus, skolinamųjų kasų ženklus ir kuponus.
Šiandien 18 val. Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks ukrainiečių režisierių Taraso Tkačenko ir Zazos Buadze meninio filmo „Savininkas 2. Savo žemėje“ peržiūra, skirta Ukrainos Konstitucijos dienai paminėti.
Sąjūdžio parke – indų šokiai
Penktadienį, birželio 19-ąją, 14 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks parodomoji pamoka „Purškiamųjų dažų menas“.
Šeštadienį 12 val. Klaipėdos tautinių kultūrų centre vyks Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ sekmadieninės mokyklos grupės organizuojamas vaikų ansamblio „Veselka“ koncertas.
Taip pat šeštadienį nuo 12 val. vyks ekskursija „Tarpukario Klaipėda Pulgio Andriušio akimis ir plunksna”. Ekskursija prasidės nuo Kruizinių laivų terminalo, prie berniuko skulptūros „Vaikystės svajonė“.
Šeštadienį nuo 18 val. veiksmas vyks ir Skulptūrų parke. Jo centrinėje aikštėje bus atidaryta lauko paroda „Erdvinis remiksas // Skulptūrų parko istorija“. O 20 val. čia vyks klasikinės muzikos valanda „Tirpsmas“.
Sekmadienį Sąjūdžio parke (Laukininkų g. 30) 12 val. vyks indų kultūros diena „Namaste“, jos metu indų bendruomenė „Apti“ pristatys indų jogą, filosofiją, supažindins su indų šokiais.
Skambės orkestro muzika
Iki rugpjūčio 29 d. kiekvieną vasaros ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį 18.30 val. Palangos orkestras kviečia į tradicinius „Orkestro vasaros“ koncertus Palangos Birutės parko rotondoje.
Penktadienį 16 val. Palangos kurorto muziejuje (Birutės al. 34A) vyks Solveigos ir Simono Gutautų parodos „Būties šventumą“ atidarymas.
O 17 val. Antano Mončio meno muziejuje (S. Daukanto g. 16) vyks Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino studijų programos (baldų specializacijos) studentų kūrinių parodos „Patirtys“ pristatymas.
Birželio 19 d. 18.30 val. Palangos vasaros skaitykla kvies į 60-mečio šventę. Renginio programoje – sveikinimo žodžiai, doc. dr. Liutauro Nekrošiaus pranešimas apie skaityklos architektūrą, jubiliejinės parodos „Kieti minkštumai: stiebas, linkis ir archyvas“ pristatymas bei atlikėjos Liucės koncertas.
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