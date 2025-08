Rugpjūtį Palangoje – LNM Jono Šliūpo muziejaus mėnuo

Renginiuose – degustacijos, menas, istorijos

Rugpjūčio 7 d. 17 val. muziejuje vyks pažintinė popietė „Parfumerijos revoliucija Europoje XIX a. ir nuostabioji chemija kvepalų flakone“. Parfumerijos edukatorė Edita Vigelytė atskleis cheminės parfumerijos raidą nuo migdolų ir kumarino iki vanilino sintezės. Renginio metu vyks aromatų de-gustacija, kurioje lankytojai galės užuosti skirtingus aromatus ir autorines parfumerijos kompozici-jas.

Rugpjūčio 8 d. 16 val. lankytojai kviečiami į „Pop-up“ eskizų parodą ir susitikimą su Jono Šliūpo muziejuje įsikūrusios LNM „Kūrybatorijos“ rezidente, kostiumų dailininke Medile Šiaulityte, kuriančia Italijoje.

Rugpjūčio 13 d. 16 val. – jaukus susitikimas-pokalbis „Gal kavos?“, kurio metu bus pasakojama apie kavos ir kavinių kultūros istoriją Lietuvoje bei pasaulyje. Renginyje dalyvaus būsimos LNM parodos apie kavą kuratorės – istorikės Karolina Glinska, Milda Kvizikevičiūtė ir Milda Kruopienė. Lankytojai kviečiami atsinešti mėgstamos kavos puodelį ir prisijungti prie lėto pokalbio apie gėri-mą, kuris jungia žmones ir epochas.

Rugpjūčio 14 d. 16 val. Jono Šliūpo muziejus kviečia sužinoti daugiau apie Žolinę. Apie Žolinės meto pilnatvės raiškas pasakos etnologė Gražina Kadžytė ir sveikatos klubo „Žolinčių akademija“ įkūrėja ir lektorė Danutė Kunčienė

Rugpjūčio 15 d. 17 val. muziejus kviečia aplankyti parodą „Laimingi nes vaikai“ kartu su poetų Liudviko Jakimavičiaus, Roberto Danio, Vlado Šimkaus, Valdemaro Kukulo eilėmis, kurias skaitys aktorius Rolandas Kazlas.

Rugpjūčio 16 d. 15.30 val. lankytojai kviečiami į Beigelių degustaciją, kurios metu Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės projektų vadovė, edukatorė Dovilė Rūkaitė papasakos apie Beigelių kelią nuo Krokuvos iki Vilniaus ir Niujorko.

Rugpjūčio 23 d. 14 val. Kūrybatorijos rezidentė KTU inovacijų vadybos docentė dr. Jolita Čeičytė-Pranskūnė pakvies menininkus, kūrėjus, kultūros lauko atstovus į kūrybines dirbtuves „Kultūros ir kūrybinės industrijos (KKI) akseleratoriaus modelio taikymas“, kuriose dalinsis praktinėmis iniciatyvomis, kaip sujungti kultūrą ir kūrybą su ekonomine grąža.

Šeimoms su mažaisiais tyrinėtojais

Rugpjūčio 8 ir 9 d. 15 val. muziejus kviečia šeimas su vaikais į etnokultūrinę popietę – lėlių gami-nimo dirbtuves. LNM žaislų rinkinio kuratorė Lina Bukauskienė pristatys senąsias žaislų tradicijas, o Žagarės „Lėlių namų“ įkūrėja Aušra Petrauskienė mokys, kaip pasigaminti skudurinę lėlę.

Rugpjūčio 12 d. 15 val. vyks koliažo iš popieriaus, paukščių ir laivelių kūrybinės dirbtuvės su LNM „Kūrybatorijos“ rezidente, kūrėja, edukatore Raminta Čeputiene. Rugpjūčio 21 d. 15 val. vyks trumpų pasakų sekimas ir kūrybinės paukštės dirbtuvės su LNM „Kūrybatorijos“ rezidente, aktore, režisiere, lėlininke Aurelija Čeredaite.

Visa vasara skirta ir kūrybinių dirbtuvių ciklui „Mažoji kūrybatorija“, kuriame kviečiami dalyvauti 6–13 metų vaikai, paaugliai ir juos lydintys suaugusieji. Rugpjūčio 6 d. dirbtuvėse „Emocijų peizažas“ su Egle Kontrimiene-Degutis dalyviai kurs jausmų pasaulį spalvomis ir forma. Rugpjūčio 13 d. „Šeiko Šokio Teatras“ ves šokio ir judesio dirbtuves 9–11 metų vaikams. Rugpjūčio 20 d. menininkė Agnė Jonkutė kvies kurti portretų koliažus dirbtuvėse „Lipnūs portretai“.

Jaunuosius lankytojus muziejus kviečia išbandyti ir orientacinį žaidimą „Praeities detektyvai“, kurio metu, pasitelkus mobiliąją programėlę, ieškoma muziejaus kieme paslėptų Vytauto Šliūpo vaikystės istorijų. Įgarsinti pasakojimai ir smagios užduotys kviečia į žaismingą pažintį su tarpukario Palanga.

Istoriniai pasivaikščiojimai po Palangą

Jono Šliūpo muziejuje galima užsisakyti pažintines ekskursijas po kurortą ir sužinoti daugiau apie Palangos istoriją. Ekskursijoje „Jono Šliūpo ženklai Palangoje. Kelionė po kurortą“ kartu su istori-ku Mindaugu Surbliu dalyviai aplankys kultūros paveldo objektus ir išgirs pasakojimų apie Palan-gos raidą Šliūpo akimis.

Norintiems tyrinėti savarankiškai – siūlomos dvi interaktyvios ekskursijos-žaidimai per mobiliąją programėlę. „Pasivaikščiojimai Šliūpo Palangoje“ leidžia pažinti kurortą per J. Šliūpo asmenybę. O „Palanga per Paulinos objektyvą“ veda po Palangą pirmosios Lietuvoje moters fotografės Paulinos Mongirdaitės pėdomis, kviesdama atrasti kurortą per jos nuotraukų atmosferą.

Fotografijų paroda ir Šliūpo laboratorija

Norintiems vėl patirti vaikystės džiaugsmą, muziejus siūlo aplankyti parodą „Laimingi, nes vaikai“, kurioje pristatomos Rimaldo Vikšraičio fotografijos ir LNM fonduose saugomi etnografiniai žaislai. Tai kvietimas pažvelgti į pasaulį vaiko akimis – su nuostaba, smalsumu ir kūrybine laisve.

Taip pat muziejuje veikia Šliūpo laboratorija – eksperimentinė erdvė, kurioje lankytojai kviečiami prisidėti prie būsimos ekspozicijos kūrimo. Lankytojai skatinami dalintis idėjomis, prisiminimais, įžvalgomis, ir taip padėti kurti pasakojimą apie J. Šliūpą: redaktorių, rašytoją, vertėją, gydytoją, švietėją, diplomatą ir burmistrą.

LNM Jono Šliūpo muziejus dirba: trečiadienį–penktadienį 10–17 val., šeštadienį 11–17 val., sekmadienį 11–16 val. Jei norite pasiteirauti ar užsisakyti muziejaus paslaugų, rašykite el. paštu [email protected] arba skambinkite telefonu +370 612 86114. Daugiau informacijos lnm.lt.