 Saulės nušviesta ir šventiška: grįžta Klaipėdos uosto vakarienė prie šiaurinio molo

Saulės nušviesta ir šventiška: grįžta Klaipėdos uosto vakarienė prie šiaurinio molo

2026-06-11 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Per uosto vartus įplaukiantys laivai, jūra, garsiausių šalies atlikėjų hitams atitariančios žuvėdros ir tūkstančiai gerai nusiteikusių žmonių – tradicija tapusi vakarienė prie šiaurinio molo sugrįžta birželio 19 d. su ypatinga nuotaika. Šiemet Klaipėdos uosto direkcija vakarą kviečia spalvinti geltonai ir drauge švęsti jos 35-ąjį gimtadienį. Šventinę nuotaiką kurs grupė „Saulės kliošas“ ir Donatas Montvydas.

<span>Saulės nušviesta ir šventiška: grįžta Klaipėdos uosto vakarienė prie šiaurinio molo</span>
Saulės nušviesta ir šventiška: grįžta Klaipėdos uosto vakarienė prie šiaurinio molo / Organizatorių nuotr.

„Kartu su vasara sugrįžta ir tradicija, kuri kasmet sukviečia mus prie šiaurinio molo, kur muzika susipina su jūros ošimu, žuvėdrų klyksmu ir laivų signalais bei džiugina bičiulių šypsenos. Šiemet šis vakaras bus ypatingas, nes tai – ir Klaipėdos uosto direkcijos 35-ojo gimtadienio vakarėlis, todėl šiam vakarui ruošiamės dar atsakingiau nei bet kada ir kviečiame visus susitikti pasidžiaugti vasara ir saulėta mums neaprėpiamus horizontus atveriančio Klaipėdos uosto švente“, – sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. 

Kaskart nenuspėjama ir besikeičianti vakarienė šiemet prie šiaurinio molo grįžta tarsi ilgai laukta vasariška saulė, nuspalvinsianti vakarą geltonais atspalviais ir gera nuotaika. Šiemet šis susitikimas pajūryje turi ypatingą prasmę – per uosto vartus įplaukiančių laivų fone Klaipėdos uosto direkcija klaipėdiečius ir žmones iš visos Lietuvos kviečia švęsti savo 35 metų veiklos sukaktį ir pasidžiaugti per šį laikotarpį moderniu transporto, logistikos ir energetikos centru tapusiu Klaipėdos uostu.

Kaip ir kasmet, renginio organizatoriai pasirūpins keliomis dešimtimis staliukų, tačiau visiems šventinės vakarienės dalyviams jų nepakaks, tad turintieji savo staliukus kviečiami juos atsinešti. Pikniko stalą gali atstoti ir pledai ar kitokie užtiesalai. Svarbiausia – nestokoti išradingumo, geros nuotaikos ir tiek stalo dekorui, tiek savo pačių įvaizdžiui rinktis geltoną spalvą. 

Renginys nemokamas, tačiau organizatoriams siekiant užtikrinti sklandžią vakaro eigą, registracija į renginį yra būtina. Ji vykdoma internetu: https://portofklaipeda.lt/renginiai/geltonoji-vakariene-prie-molo/.

Į 35-mečio vakarienę prie šiaurinio molo Uosto direkcija kviečia atvykti viešuoju ir asmeniniu transportu, naudotis pavežėjų paslaugomis ir nepamiršti aplinkai draugiškų ir spūsčių išvengti padedančių keliavimo būdų pėsčiomis, dviračiais, paspirtukais ir pan.

Straipsnis užsakytas
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