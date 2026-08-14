Savaitgalį Klaipėdoje – išskirtinis muzikos koncertas

Klaipėdoje savaitę trukusi tarptautinė Muzikos rezidencija baigsis viešu koncertu, kuriame pasirodys muzikantai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Švedijos. Renginys vyks pagal programą „Creative Communities Acceleration Program“ (CCAP).
Septynias dienas atlikėjai kartu dirbo Vilniuje ir Klaipėdoje, tyrinėdami muziką kaip bendruomenės atsparumo ir demokratinės raiškos priemonę.
Rezidencijos metu dalyviai sukūrė bendrą pasaulio muzikos pasirodymą, jungiantį gyvą muziką, bendrą kūrybą ir skaitmenines priemones bei apmąstantį meno vaidmenį šiandienos visuomenėje.
„Ši rezidencija – tai erdvė, kurioje skirtingų kultūrų muzikantai per savaitę tampa viena kūrybine bendruomene. Koncertas Klaipėdoje – ne tik jų bendro darbo rezultatas, bet ir kvietimas publikai patirti, kaip muzika sujungia žmones per sienas“, – sakė CCAP programos vadovė Nadzeya Ilkevich.
Rezidencijos dalyviai: muzikantė Saulė Ilona Vaida, Stokholme gyvenanti Irano klasikinės muzikos atlikėja Soroor Notash, kompozitorius ir dainininkas Mamadou Sene, garso menininkas Elias Shapiro, būgnininkas Aliaksei Silenka, dainininkas ir baltarusių folkloro tradicijos tyrinėtojas Siarzhuk Douhushau ir kompozitorė, dainų autorė ir vokalistė Nurlana Aliyeva.
Renginys sekmadienį vyks erdvėje „Herkus Kantas“ (Naujoji Uosto g. 3) 19 val. Registracija – internetu.
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