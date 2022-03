„Švyturio“ arenoje – spalvų ir vandens pasaulis

Žymiausius savo kūrinius muzikantas atliks 100 fontanų fone, jų aukštis sieks 15 metrų.

Scena, kurioje taip pat bus įrengtas net 200 kvadratinių metrų vandens ekranas, iš visų pusių bus apsupta vandens baseinais.

"Idėja buvo padaryti šį koncertą kitokį, kadangi albumui "Kitoks pasaulis" šiemet sukanka 30 metų. Tai taip pat sutapo su sunkiu laikotarpiu, kuriame dabar gyvename. Karas visus išmušė iš vėžių. Koncerte bus šiek tiek ukrainietiškų motyvų, bus ir daug įvairių efektų. Fontanai trykš Lietuvos trispalvėmis – geltonai, žaliai ir raudonai, netrūks scenografinių elementų", – kelias koncerto detales atskleidė įmonės "Medusa concert" direktorius Remigijus Knabikas.

R.Knabikas užsiminė, kad fontanai A.Mamontovo koncerte primins tuos, kuriuos daugelis matė Jūros šventėje, tačiau perkelti į areną jie suteiks visiškai kitokį įspūdį.

"Kai esi arti ir uždaroje patalpoje, fontanai atrodo visai kitame lygmenyje. Jie bus suprogramuoti pagal koncertinę programą ir ją papildys, atitiks dainuojamą temą. Krentantis vandens ekranas, esantis per visą scenos plotį ir dar priekyje, o ant jo – vaizdo projekcijos su lazeriais. Ši dalis turėtų labai gerai žiūrėtis", – pasakojo direktorius.

Koncerto metu A.Mamontovas atliks net 26 muzikinius kūrinius, visi jie – puikiai žinomi hitai.

A.Mamontovo teigimu, šio koncerto tikslas – padėti žmonėms atsipalaiduoti emociškai.

"Kažkuria prasme mano dainos tinka visiems atvejams. Stengiausi, kad programoje būtų daug dainų, kurias žmonės galėtų dainuoti kartu. Tokiu laikotarpiu koncertai, spektakliai, bet kokie renginiai žmonėms yra lyg emocinis poilsis. Mes visada esame tame žinių sraute ir jaučiame įtampą, stresą, o tokių renginių siekis – leisti emocijoms šiek tiek pailsėti. Tačiau neužmiršiu ir to, kas yra. Koncerte bus svečias iš Ukrainos, kuris groja su garsia ukrainiečių atlikėja Jamala. Jis įneš ukrainietiško atspalvio į koncertą. Be jokios abejonės, mes neužmirštame to, kas svarbu, bet taip pat turime nepamiršti, kad muzika turi skambėti net ir krentant bomboms. Dėsiu visas pastangas, kad žmonės iš koncerto išeitų laimingi", – mintimis dalijosi atlikėjas.

Pasirodymas truks veikiausiai ilgiau negu dvi valandas, tačiau organizatoriai pažada, kad jis bus įsimintinas ir visiškai kitoks, negu iki šiol matyti renginiai.

"Jau išpirkta itin daug bilietų. Labai rekomenduoju apsilankyti klaipėdiečiams, pasižiūrėti patį šou ir kuo pavirs arena. Juk nauji sprendimai visada įdomūs. Vien tik prožektoriais ar vaizdo projekcijomis žmonių nenustebinsi, o šiuo atveju toks renginys veikiausiai bus pirmą kartą ir jis bus kitoks, nei visi buvę iki šiol", – pažadėjo R.Knabikas.

