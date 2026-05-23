Teatro aikštėje – tautų draugystės ir kultūrų šventė

Kvietė paragauti skanėstų
Penktadienį prasidėjęs festivalis ir šiandien, šeštadienį, patraukė gausybės klaipėdiečių dėmesį. Žmonės su vaikais lankėsi mugėje, kuri vyko Turgaus gatvėje ir tęsėsi iki pat Teatro aikštės. Joje buvo galima įsigyti lenkiškų saldainių, suvenyrų namams, žaislų, kvepalų ir kitokių dirbinių.
Teatro aikštė buvo tapusi tikru tautinių bendrijų centru. Čia vaikams buvo pastatytas suoliukas ant kurio mažieji galėjo piešti, o tėveliai tuo metu galėjo paragauti gardumynų. Itin draugiškai visus kvietė žydų bendruomenė, siūliusi paragauti tradicinės duonos ir humuso bei kitų, mūsų skoniui neįprastų, skanumynų.
Kiti skanavo turkišką baklavą ir šašlykus, azerbaidžaniečių arbatą, saldainius bei kitus įvairius gardumynus. Norintys galėjo jų parsinešti į namus, įmesdami į kepėjų dėžutes simbolišką eurą ar kelis.
Popiet festivalio lankytojai buvo kviečiami paragauti ir indų, totorių, uzbekų ir kirgisų plovo bei išrinkti skaniausią.
Sveikino ir garbūs svečiai
Į šventę susirinkusiųjų pasveikinti atvyko ir garbūs svečiai, tarp jų – Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
„Klaipėda yra uostamiestis, todėl šis miestas buvo, yra ir bus multikultūrinis. Čia susitinka įvairios tradicijos, pasaulio kalbos, papročiai ir tai parodo mūsų miesto išskirtinumą. Noriu jums visiems palinkėti kuo geriausios nuotaikos, paskanauti išskirtinių maisto patiekalų, kuriuos kūrė Klaipėdos miesto bendruomenių atstovai. Su švente visus“, – sveikino A. Vaitkus.
Šis miestas buvo, yra ir bus multikultūrinis
Tautinių mažumų departamento direktorius Dainius Babilas pasidžiaugė, kad festivalyje „Tautinių kultūrų diena“ dalyvauja jau ne pirmą kartą.
„Šie metai mums yra ypatingi, nes Seimo nutarimu esame pakviesti visus metus minėti Lietuvos tautinių bendrijų metus, todėl džiaugiuosi ir linkiu, kad nesustosime šiandien ir šventę švęstume kartu ilgai. Lietuvą kūrė įvairių tautų žmonės. Kas besakytų kažkaip kitaip, yra neteisūs. Gedimino laiškai pakvietė į Lietuvą atvažiuoti įvairiausių tautybių amatininkus ir pirklius iš visos Europos tam, kad turėtume stipresnę Lietuvos valstybę. Per šimtmečius prie Lietuvos valstybės gerovės prisidėjo įvairios tautos. Mes kartu kūrėme Sąjūdį, kartu gynėme Lietuvos Respublikos Seimą, Televizijos bokštą. Lietuvos tautinės bendrijos stovėjo Baltijos kelyje ir tebestovi šiandien už laisvą bei nepriklausomą Lietuvą“, – pažymėjo D. Babilas.
Vienija pagarba ir bendrystė
Pasak D. Babilo, kasmet Lietuvoje gegužės 21-ąją yra švenčiama Tautinių bendrijų diena. Šia proga Tautinių mažumų departamentas pagerbia aktyviausius tautinių bendrijų atstovus ir organizacijas.
Tad šiandien aidint plojimams, Tautinių mažumų departamento padėka buvo skiriama Irinai Simačiovai už ilgametę veiklą, puoselėjant Lietuvos baltarusių Tautinės mažumos kultūrą ir tradicijas, aktyvų dalyvavimą folkloro ansamblio „Krynica“ veikloje bei jaunimo ugdymą sekmadieninėje mokykloje „Verasok“.
D. Babilas taip pat padėkojo Klaipėdos Tautinių kultūrų centrui ir įteikė gėlių puokštę šio centro vadovei Jelenai Butkevičienei.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sveikinimo kalbą pradėjo pasisveikindamas įvairiomis kalbomis ir pabrėžė, kad nors žodžiai skamba skirtingai, visi jie reiškia tą patį – pagarbą ir bendrystę. Jis akcentavo, kad Klaipėda yra išskirtinis daugiatautis miestas, kuriame susitinka įvairių tautų žmonės – tiek čia gyvenantys, tiek atvykstantys.
Po sveikinimo kalbų, festivalį „Tautinių kultūrų diena“ papuošė Vilniaus krašto kavalierių kapela, indų šokių grupė „Desi Jarman Vaale-Bhangra Team“ ir sakartvelų tradicinių šokių ansamblis „Mate“ iš Batumio.
(be temos)
(be temos)
(be temos)