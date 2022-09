Teatrų festivalis „Jaunatis“ į Klaipėdos žvejų rūmus sugrįš rudenį

Iš atvirų pokalbių

Tad 14-toji „Jaunatis“ prasidės jau netrukus. Festivalio programoje – šeši Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teatrų spektakliai, kurie uostamiestyje bus parodyti pirmą kartą. Nors festivalis dedikuojamas vaikams ir jaunimui, spektaklių tematika bus aktuali labai plačiai auditorijai. Jie bylos apie idealizmo ir jaunatviško maksimalizmo skaudžią sandūrą su realybe, lytinio tapatumo paieškas, socialines problemas, kels klausimus apie žmogiškąją prigimtį ir, suprantama, seks pasakas ir kvies svajoti.

Jau pirmojo teatrų festivalį „Jaunatis“ pradėsiančio Oskaro Koršunovo teatro spektaklio pavadinimas kelia intrigą – „Trans Trans Trance“. Šio spektaklio dramaturgiją režisierė Kamilė Gudmonaitė kartu su aktoriais kūrė ne remdamasi originalia pjese ar literatūra, o repeticijų metu sukurta ir atrasta medžiaga. Iš atvirų pokalbių gimęs spektaklis klausia, kiek mus veikia ir formuoja lytinė tapatybė? Kas nutinka žmogui, jei jo vidus neatitinka jo išorės? Ar sunku priimti save tokį, koks esi iš tikrųjų, jeigu tave ne visada priima visuomenė? „Ir vyrai, ir moterys tampa stereotipų aukomis. Tokia norma net skatina smurtą, nes tie, kurie jos neatitinka, dažniausiai atsiduria socialinio gyvenimo paraštėse“, – kalbėjo režisierė. Spektaklis „Trans Trans Trance“ sulaukė gerų įvertinimų tarptautiniuose festivaliuose Londone (Didžioji Britanija), Milane ir Romoje (Italija), Liubline ir Varšuvoje (Lenkija), Berlyne (Vokietija).

Vaidina aktorės Dovilė Kundrotaitė, Jovita Jankelaitytė ir Adelė Šuminskaitė.

Odė nevilčiai

Kauno teatro trupė „Teatronas“ festivalyje „Jaunatis“ parodys spektaklį-odę nevilčiai „Kandidas arba Optimizmo mirtis“. Čia režisierius Gildas Aleksa remiasi prancūzų rašytojo ir filosofo Voltero apysaka, kritikuojančia Leibnizo optimizmo filosofiją, o jauna trupė mėgina Kandido nepasiduodančiomis akimis pažvelgti į skaudžias temas per komiškumo prizmę.

Spektaklis kalba apie jaunosios kartos ambicijų, idealizmo ir jaunatviško maksimalizmo susidūrimą su realybe, kurioje pragyvenimas, išgyvenimas ir sugyvenimas atima svajonių įgyvendinimo laiką, o vėliau – ir norą svajoti. „Spektaklyje (...) nelaukiami tik tie žmonės, kurie tikisi nenutrūkstamų psichologiškai sukurtų personažų portretų ar įspūdingai suktų siužetų. Kad ir kaip žiūrėtume, vis dėlto tai filosofinis spektaklis: jame daugiau socialinės refleksijos nei tradicinės reprezentacijos. Ir daug juoko...“ – sakė G.Aleksa.

Spektaklyje „Kandidas arba Optimizmo mirtis“ vaidina Arnas Ašmonas, Renida Baltrušaitytė, Matas Dirginčius, Milda Jonaitytė, Karolis Kasperavičius, Milda Naudžiūnaitė.

Čia gyvenimui yra ko pasimokyti iš teatro.

Vaidins M.Repšys

„Vaidina Marius Repšys“ – lyg ir viskas pasakyta... Daug įsimintinų vaidmenų sukūręs, aukščiausius teatro ir kino apdovanojimus pelnęs, vienas žinomiausių Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorių. Su M.Repšiu publikos laukia susitikimas taip pavadintame spektaklyje (režisierius Mantas Jančiauskas), kuriame žiūrovai kviečiami pabūti su aktoriumi. Pabūti labai arti. Leistis į kelionę gilyn į pasąmonę, į vidinį kosmosą, geriant iš atminties šaltinių, kaunantis su šešėliais, linksminantis su animomis, ieškant savojo dievo.

Pastaruosius kelerius metus M.Repšys pasirodo ekranuose ir spaudos puslapiuose ne tik kaip teatro ir kino vaidmenų kūrėjas, bet ir kaip žmogus, kovojantis su universaliomis, daugeliui pažįstamomis problemomis. Aktorius drąsiai ir atvirai kalba apie depresiją ir psichozės epizodus, kankinančius nuo vaikystės. Žvejų rūmų scenoje jis vaidins. Bet kaip suvaidinti save? Ar įmanoma savęs nevaidinti? Šiuose klausimuose, kaip ir spektaklyje, teatras susipina su gyvenimu. Bet teatras yra vieta, kur pamišimas leidžiamas, o gyvenime esame linkę jo nepripažinti. Spektaklio kūrybinė grupė tiki, kad čia gyvenimui yra ko pasimokyti iš teatro.

Apie žmogaus prigimtį

Teatrų festivalyje „Jaunatis“ taip pat viešės itin retas uostamiestyje svečias – Kauno valstybinis lėlių teatras su spektakliu „Dievų miškas“ pagal to paties pavadinimo garsųjį Balio Sruogos romaną, atskleidžiantį Antrojo pasaulinio karo metais Štuthofo (Lenkija) koncentracijos stovykloje patirtus išgyvenimus.

Spektaklis pelnė aukščiausią Lietuvos teatro apdovanojimą – Auksinį scenos kryžių kaip geriausias 2021 m. objektų ir lėlių teatro spektaklis. „Dievų miškas“ – netradicinis lėlių teatro spektaklis. Nenutolstant nuo originalaus teksto ir išlaikant ironišką pasakojimo toną, spektaklyje vaizduojami prižiūrėtojų ir kalinių santykiai, lagerio hierarchija, sekinantys darbai, vargana buitis ir žmogaus orumą gniuždančios bausmės. Režisierė Agnė Sunklodaitė, remdamasi sėkminga kūrybine patirtimi bei lėlių ir objektų teatro žanrinėmis galimybėmis, pastatyme gvildena esminius klausimus apie žmogaus prigimtį: kas yra žmogiškumas, kur yra riba tarp žmogiškumo ir nužmogėjimo? Spektaklio kūrėjų manymu, šiandien B.Sruogos romanas kaip niekada aktualus, nes žmonės linkę pamiršti didžiąsias istorijos pamokas.

Spektaklyje „Dievų miškas“ vaidina Saulius Bagaliūnas, Dominyka Budinavičiūtė, Mindaugas Černiauskas, Indrė Endriukaitė, Remigijus Endriukaitis, Darius Krapikas, Rokas Lažaunykas, Vigita Rudytė, Laima Strazdauskienė.

Pažintinis gamtos vadovėlis

Patiems jauniausiems žiūrovams tikrai patiks „Stalo teatro“ iš Vilniaus spektaklis „Muilo opera: Burbuliuko meilė“. Sukurti šį spektaklį režisierę Saulę Degutytę įkvėpė pažintis su rašytoja Ieva Babilaite, kuri papasakojo kurianti pieštą knygą be žodžių. Pasak režisierės, kiekvienas, atsivertęs šią knygą, gali susikurti istoriją, todėl ir savojo scenos kūrinio ji nevadina spektakliu, tai teatrinė instaliacija – pažintinis gamtos vadovėlis.

„Mes, žmonės, kiekvienas gyvename savo bakterijų, kurios mus saugo, burbule, o jį mes vis norime antibakteriniu muilu sunaikinti. Tokia buvo pirminė idėja, bet vėliau, prasidėjus pandemijai, nelabai pavyko sakyti, kad „muilas yra blogai“, – sakė režisierė S.Degutytė.

Šis itin vizualiai gražus spektaklis – tai kelionė per Žemės amžius, pirmųjų bakterijų, gaminančių deguonį būsimai gyvybei, kolonijas. Nuo požemių į medžių viršūnes, per skruzdėlių gyvenimą, per formų virsmus iš vienos į kitą, per miškus ir vandenis su banginiais, dusiomis, bitėmis ir paukščiais.

Instaliacijoje „Muilo opera: Burbuliuko meilė“ vaidina Paulina Simutytė ir Balys Ivanauskas, muzikos autorė – kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė.

Aktoriai šoks ir dainuos

Vienas iš 14-ojo teatrų festivalio „Jaunatis“ šeimininkų ir organizatorių – Klaipėdos žvejų rūmų jaunimo teatras „Be durų“ pakvies į pasaką.

Šiemet kūrybinės veiklos 60-metį minintis teatras „Be durų“ festivalio uždarymui repetuoja atnaujinimo premjerą „Smaragdo miesto burtininkas“, režisuotą ilgametės šio teatro meno vadovės Angelės Juškevičienės.

Linksmame muzikiniame spektaklyje, kuriame aktoriai šoka ir dainuoja, o žiūrovai juos palaiko katutėmis, jaunoji publika susitiks su pamėgtais veikėjais – burtininkais Vinila ir Gudvinu, mažąja Ele ir kitais spalvingais personažais.

Nuotaikingą muziką spektakliui sukūrė Haroldas Šlikas, kostiumų dailininkė – Olga Ronkaitienė, choreografė – Jolanta Ženčienė.

Festivalio programa

Spalio 3 d. 19 val. – OKT / Vilniaus miesto teatro spektaklis „Trans Trans Trance“ (N 14).

Spalio 12 d. 10 val. ir 12 val. – Vilniaus „Stalo teatro“ spektaklis „Muilo opera: Burbuliuko meilė“.

Spalio 17 d. 19 val. – Kauno teatro trupės „Teatronas“ spektaklis „Kandidas arba Optimizmo mirtis“ (N 16).

Spalio 27 d. 19 val. – Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Vaidina Marius Repšys“ (N 16).

Lapkričio 17 d. 19 val. – Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklis „Dievų miškas“ (N 16).

Lapkričio 20 d. 12 val. – Klaipėdos žvejų rūmų teatro „Be durų“ spektaklis „Smaragdo miesto burtininkas“.

Bilietus platina „Bilietai.lt“. Moksleiviams, studentams, senjorams ir žmonėms su negalia taikoma 50 proc. nuolaida.