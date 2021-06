„TheATRIUM“ į Klaipėdą atveš teatro įvykius iš viso pasaulio

Festivalį pradės premjera

Šiemet festivalis kurtas sudėtingomis, nuolat kintančiomis pandeminėmis sąlygomis. Jo programa dėliota sekant skirtingų valstybių karantino ribojimus, būta ir neapeinamų trikdžių. Dėl jų teatro iš Japonijos viešnagė turėjo būti atšaukta. „TheATRIUM“ festivalio rengėjo Klaipėdos dramos teatro vadovas Tomas Juočys sakė, kad nebuvo pasirinkimo šiais metais festivalio neorganizuoti. „Sau pasakėme, kad visos baimės ir visi stabdžiai yra sukurti mūsų pačių. Tai reiškia, kad nuolat tenka stebėti kintančias galimybes įvairiose valstybėse ir prie jų taikytis. Visi sėdime vienoje valtyje ir į priekį veda kertinis noras gyventi, būti. Šiemet festivaliu nesiekiame kažkokios naudos, tiesiog norime dirbti, norime, kad žiūrovai galėtų pamatyti spektaklius. Festivalio dalyvių šalyse kasdien keičiasi situacija, bandome viską suvaldyti ir suvaldysime“, – įsitikinęs T.Juočys.

„TheATRIUM“ festivalį pradės Klaipėdos dramos teatre nuo vasario kuriamas A.Dudos-Gracz spektaklis pagal žymaus baroko tapytojo Michelangelo Merisi da Caravaggio paveikslus „Tarp Lenos kojų, arba „Švenčiausiosios Mergelės Marijos mirtis“ pagal Mikelandželą Karavadžą“. Kūrybiniame procese dalyvauja tarptautinė lietuvių ir lenkų teatralų komanda. „Ši režisierė visai kitaip dirba su aktoriais, turi savo atskirą metodiką, nežinau, ar kas kitas pasaulyje taip dirba, – kalbėjo festivalio meno vadovas Gintaras Grajauskas. – Tai, ką daro A.Duda-Gracz, stipriai susieta ne tik su scenos menais, bet ir su daile, tapyba. Ji kuria judančius paveikslus. Režisierė yra legendinio lenkų dailininko Jerzy’o Dudos-Gracz duktė, ši biografijos detalė paliko atspaudą jos gyvenime. Be to, ji sugeba įžvelgti kažką labai esmingo žmogaus gyvenime, dėl to jos spektaklius taip įdomu žiūrėti.“

Parodys „Faustą“ ir „Makbetą“

Vėliau seks Čekijos „Pod Palmovkou Theatre“ kurtas lenkų režisieriaus J.Klatos spektaklis „Faustas“ pagal Johanno Wolfgango von Goethe’es to paties pavadinimo dramą. Ryškus, provokuojantis J.Klatos „Faustas“ kels šiuolaikinį gėrio suvokimo klausimą, šių dienų akimis kvies pamatyti Fausto žmogiškumo paieškas ir pastangas atskleisti gyvenimo ir gamtos dėsnių paslaptis. „Mane stebina, kaip J.Klata gali paimti klasikinę medžiagą, jos netransformuoti, kaip nors ypatingai nekeisti, palikti tekstą tokį, koks yra, ir parodyti, kaip tai universalu ir kaip gerai tinka šiems laikams. Jis gana drąsus ir chuliganiškas, bet tai, ką jis daro, – subtilu ir elegantiška“, – įvertino G.Grajauskas.

A.Serra „Makbetas“ pagal Williamo Shakespeare’o klasikinę tragediją 2018 m. buvo pripažintas geriausiu metų spektakliu Italijoje. Vėliau jis keliavo po pasaulį, kol keliones pertraukė pandemija. Laikantis W.Shakespeare’o laikų teatro tradicijos, visus vaidmenis spektaklyje atlieka vyrai, o veiksmas iš Škotijos perkeltas į Sardiniją, persmelktą archajiškų karnavalų kultūra ir ritualais. Pjesė spektakliui buvo išversta į sardų kalbą, ja scenoje ir kalbama. G.Grajauskas tikino, kad šis spektaklis – unikali teatrinė patirtis žiūrovams: „A.Serra sugeba eiti visiškai netradiciniu keliu, nedemonstratyviai, nemaskaradiškai grįždamas prie senųjų, visiškai archajiškų teatro tradicijų ir tai daryti moderniai, panaudoti viską – nuo apšvietimo iki magiško sardų kalbos skambesio.“

A.Serra ir pats viešės Klaipėdoje, ves kūrybines dirbtuves aktoriams. Viena iš paskutinių festivalio naujienų, kad į jį atvyks legendinis rusų režisierius Dmitrijus Krymovas, jis ves meistriškumo pamokas aktoriams.

Vietoj svečių iš Japonijos bus galima pamatyti premjerą – Lietuvos valstybiniame jaunimo teatre legendinio lenkų režisieriaus K.Lupos kurtą spektaklį „Austerlicas“ pagal to paties pavadinimo Winfriedo George’o Sebaldo knygą. Festivalio programoje pritapo ir Marijos Baranauskaitės naujojo cirko performansas „Violončelėms“. Tai – projektų ciklo, skirto ne žmonių, o daiktų publikai, trečiasis kūrinys.

Naujovė – „Triumo“ programa

„TheATRIUM“ naujovė – „Triumo“ programa. Jos sumanytoja Kristina Žiogaitė pasakojo, kad ši programa atsirado kaip alternatyva šiemet nerengiamai Lietuvos teatro vitrinai. „Norėjome festivalyje turėti ir lietuvišką prieskonį. Vitrinos nerengėme, nes, net jei Lietuvos teatrai galėtų atvykti, to negalės padaryti skautai iš užsienio teatrų ir festivalių“, – sakė ji. Atsiradusią nišą užpildė jau seniai puoselėta alternatyvios erdvės ir programos idėja.

„Triume“ festivalio dienomis vyks menininkės Aglajos Ray performansas „Technoteologija“, skambės kompozitoriaus ir garso menininko Arturo Bumšteino muzikinė programa „Iš garso efektų bibliotekos“, „Operomanija“ atveš dramaturgės Birutės Kapustinskaitės, režisieriaus Karolio Kaupinio ir improvizacinės muzikos grupės muzikinius paveikslėlius „Radvila Darius, Vytauto“.

Teatrą „Hofe“ labai natūraliai įsivaizdavo ir viena iš jo įkūrėjų ir šeimininkių Lauryna Židonytė: „Ši vieta buvo mūsų svajonė ir toje svajonėje tilpo kolaboracijos su įvairiais menininkais, įsivaizdavome čia ir performansus, teatrą, šokį ir t. t. Norėjome apimti kuo daugiau. Džiaugiuosi, kad šios vasaros renginių seriją pradedame teatru. Ir labai džiaugiuosi, kad šiuo laikotarpiu pasirinkome ne bijoti, o veikti“, – apibendrino L.Židonytė

Festivalį vainikuos virtuozų dueto iš Italijos „Musica Nuda“ koncertas Teatro aikštėje. Petra Magoni (vokalas) ir Ferruccio Spinetti (kontrabosas) apima platų muzikos stilių ir nuotaikų spektrą. Kaip sakė G.Grajauskas, dueto pavadinimas puikiai perteikia jo kūrybos esmę: „Nuoga muzika – nėra nieko, už ko būtų galima pasislėpti, nėra jokių efektų. Jie tobulai vienas kitą jaučia scenoje. Tai, ką matai, ir velniškai profesionalu, ir turi kažką bendra su senuoju namų muzikavimu, kai žmonės tiesiog susitikdavo ir grodavo kartu. „Musica Nuda“ visada yra šventė.“

Koncertas, pasak „TheATRIUM“ rengėjų komandos, bus padėka miestui, visiems festivalio lankytojams ir dalyviams. Plačiau apie festivalį: www.theatrium.lt.