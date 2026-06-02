Tradicinė šventė pakeitė vietą

Vakarų Lietuvos dainų šventę nuo 1988 m. organizuoja uostamiesčio chorinė bendrija „Aukuras“.
Įprastai šventė vykdavo Klaipėdos vasaros estradoje, tačiau šiemet dėl šios teritorijos remonto darbų ji perkelta į Jono kalnelio erdvę.
„Visų chorų vadovų labai prašome dar kartą peržiūrėti savo chorų dainininkų skaičių ir generalinėje repeticijoje bei Dainų šventėje statyti tik labai gerai pasiruošusius ir gerai mokančius Dainų šventės repertuarą dainininkus. To prašome dėl vietos stokos ant Jono kalnelio, nes galime sutalpinti iki 1,8 tūkst. dainininkų, o pateikėte didelius skaičius registracijoje, net per 2,6 tūkst. dainininkų. Mes turime stipriai sumažinti dainininkų skaičių, kad galėtume normaliai sutalpinti ant Jono kalnelio bei garantuoti jų saugumą“, – į dalyvius kreipėsi organizatoriai.
Kadangi kvietimai dalyviams jau išsiųsti, transportas ir nakvynė užsakyti, organizatoriai siūlo atvažiuoti visiems, tačiau pasirodyti galės tik dalis dalyvių.
Planuojama, kad šventė sekmadienį truks ilgiau nei 2,5 valandos. Dėl to prašoma atsižvelgti į vyresnio amžiaus atlikėjus ir įvertinti, ar jie galės visą šį laiką dalyvauti stovėdami be galimybės atsisėsti.
„Dėl vietos stokos Jono kalnelyje šventės metu bei generalinės repeticijos metu statysime tik chorų dalyvius, o visus chorų vadovus, kitus mokytojus, lydinčius asmenis, tėvelius paprašysime būti kartu su Dainų šventės žiūrovais“, – akcentavo organizatoriai.
Klaipėdiečiai jau ne kartą yra išreiškę nusiskundimų dėl Jono kalnelio infrastruktūros ir bendros teritorijos būklės – minimi nusidėvėję takai, vietomis įskilę laiptai bei estetinio vaizdo trūkumai.
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