2027-ieji – Klaipėdos istorijos metai

Spalio 29-ąją vyksiančiame Klaipėdos tarybos posėdyje miesto politikai, tikimasi, pritars 2027-uosius paskelbti Klaipėdos istorijos metais.
Būtent kitąmet sukaks 775-eri, kai buvo įkurtas seniausias dabartinės Lietuvos miestas Klaipėda.
Ši sukaktis sudarytų galimybę ne tik paminėti Klaipėdos gimtadienį, bet ir naujai aktualizuoti uostamiestį kaip istorinį, atvirą, daugiasluoksnį ir nuolat besikeičiantį miestą.
Klaipėdos istorijos metų „Klaipėdai – 775“ paskelbimu siekiama po vienu jubiliejinių metų pasakojimu sutelkti savivaldybės, kultūros ir švietimo įstaigų, muziejų, kūrybinių organizacijų, miesto bendruomenių, verslo ir kitų partnerių iniciatyvas.
Politikų bus prašoma numatyti lėšų, skirtų Klaipėdos miesto 775 metų minėjimui įgyvendinti, konkretus jų poreikis dar neskelbiamas.
Naujausi komentarai