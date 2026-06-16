Aikštelė nebeatitinka poreikių

Miesto pietinio rajono gyventojai atkreipė dėmesį į apleistą krepšinio aikštelę, kuri, anot jų, jau seniai nebeatitinka bendruomenės poreikių.
Prie Reikjaviko gatvės 10 ir 14 namų esanti krepšinio aikštelė kelia vis daugiau klausimų. Pasak gyventojų, aikštelė yra nusidėvėjusi, nedidelė, vasarą, kai norinčių joje žaisti padaugėja, vietos visiems nepakanka.
Klaipėdietė Liucija pasakojo, kad aikštelė išlieka populiari, tačiau jos būklė ir dydis jau nebeatitinka lūkesčių.
„Vaikai nuolat pykstasi, nes mažesni nori mėtyti kamuolį, o atėję vyresni užima visą aikštelę. Matosi, kad tokia vieta kieme reikalinga, bet ji jau sena ir per maža. Norėtųsi, kad būtų atnaujinta ir tinkamai pritaikyta ir mažesniems vaikams, ir paaugliams“, – teigė klaipėdietė.
Anot moters, aikštelė galėtų tapti patrauklia sporto ir laisvalaikio erdve, jeigu būtų sutvarkyta.
Pavyzdžiui, šalia galėtų atsirasti ir papildomos aktyvaus laisvalaikio priemonės – daugiau sūpynių, smėlio dėžių ir t. t.
Tačiau Klaipėdos miesto savivaldybėje daugiabučių kiemuose esančių krepšinio aikštelių atnaujinimo darbai vykdomi pagal nustatytą tvarką.
Pirmiausia vertinama, ar aikštelė yra numatyta miesto teritorijų planavimo detaliuosiuose planuose – jei tokio objekto planuose nėra, jo atnaujinimas nėra leidžiamas.
Taip pat atsižvelgiama į aikštelės būklę, nes prioritetas teikiamas toms vietoms, kuriose dėl susidėvėjimo gali kilti avarinės situacijos pavojus.
Atnaujinimo eilė sudaroma pagal gyventojų prašymų pateikimo datą. Į sąrašą įtrauktose aikštelėse gali būti keičiami susidėvėję krepšinio stovai, lentos, lankai ir tinkleliai, tvarkoma asfalto danga, atnaujinamos žaidimo linijos bei mažosios architektūros elementai.
Gyventojai, norintys inicijuoti aikštelės atnaujinimą, kviečiami pateikti laisvos formos prašymą – jį reikėtų siųsti elektroniniu paštu Klaipėdos miesto savivaldybės atstovams.
Klaipėdos miesto savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėjos Jolantos Mickevičienės teigimu, skundų dėl krepšinio aikštelės šiuo adresu savivaldybė nėra gavusi.
„Teritoriją prižiūrinti bendrija „Aušrinė“ gali teikti savivaldybei prašymą raštu dėl aikštelės remonto, tuomet adresas bus įtrauktas į sąrašą. Aikštelės atnaujinamos pagal gauto prašymo datą. Šioje teritorijoje jau yra įtrauktų adresų (Reikjaviko g. 1 ir 9)“, – pažymėjo J. Mickevičienė.
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