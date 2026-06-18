Aikštelėje pramogauti pavojinga

Vaikų žaidimų aikštelė buvo įrengta kartu su Odesos promenada prieš maždaug šešerius metus.
Per šį laikotarpį įrengimai susidėvėjo ir dėl konstrukcinių reikalavimų neatitikimo buvo pripažinti nesaugiais.
Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus pavaduotojas Alvydas Girdvainis teigė, kad specialistai kasmet privalo atlikti paplūdimio vaikų žaidimų aikštelės techninę apžiūrą, kurios metu yra vertinama statinio būklė.
„Ji yra pripažinta nesaugia, todėl ir yra aprišta juostomis. Buvo sudėti ženklai, kad pavojinga, bet, kiek žinau, žmonės nudraskė juos, ir ženklų nebeliko“, – teigė direktoriaus pavaduotojas A. Girdvainis.
Pasak direktoriaus pavaduotojo, pagrindinė problema – suskilusi konstruktyvų mediena, kurios būklė dėl oro sąlygų toliau prastėja ir kelia riziką vaikų saugumui.
„Mediniai įrengimai nuo oro sąlygų stipriai skilinėja, todėl vaikams pavojinga jais naudotis. Laukia sudėtingas darbas, nes medienos negalima pakeisti taip greitai, tektų keisti konstrukciją. Dabar ieškome variantų, kokiais būdais galima būtų pažeistas vietas arba pakeisti naujomis, arba kažkokiu būdu tvarkyti“, – komentavo A. Girdvainis.
Šiuo metu rengiamas projektas, kuriame vertinami galimi remonto sprendimai.
Tiksli vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimo data priklausys nuo atnaujinimo darbų masto.
„Reikia įvertinti, kiek viskas kainuos, ir nuspręsti, ar darbus atliksime patys, ar reikės pirkti paslaugą. Turime išsiaiškinti, kiek dalių reikės keisti – ar viską iš karto, ar tik atskiras“, – teigė A. Girdvainis.
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