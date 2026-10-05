Aplinkos apsaugos agentūra panaikino išduotą leidimą įkurti Klaipėdos zoologijos sodą

Aplinkos apsaugos departamentas rugpjūčio 17 dieną kartu su Zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą „Klaipėdos zoologijos sodas“ nepašalino minėtų pažeidimų. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 d. kreipėsi į AAA dėl leidimo galiojimo panaikinimo.
„Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinusi pateiktą medžiagą, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytų procedūrų nuoseklumu 2026 m. rugsėjo 3 d. asociacijai „Klaipėdos zoologijos sodas“ įteikė įspėjimą dėl Leidimo įkurti zoologijos sodą panaikinimo, o suėjus 30 kalendorinių dienų, nuo įspėjimo įteikimo dienos priėmė sprendimą dėl Leidimo panaikinimo“, – nurodoma agentūros pranešime.
Panaikinus leidimą, buvęs jo turėtojas įpareigotas uždaryti zoologijos sodą per nustatytą ne ilgesnį kaip 8 mėnesių terminą nuo leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo dienos.
Per šį laikotarpį gyvūnų perkėlimas, gydymas ir kiti reikalingi veiksmai bus atliekami buvusio leidimo įkurti zoologijos sodą turėtojo lėšomis. Buvęs leidimo įkurti zoologijos sodą turėtojas taip pat turės prisiimti visą riziką ir atsakomybę dėl gyvūnų laikymo, naudojimo, perkėlimo, gydymo.
ELTA primena, kad įstaiga neveikia jau kurį laiką – Klaipėdos zoologijos sodo administracija anksčiau pranešė, kad durys lankytojams užveriamos nuo rugsėjo 7 d.
Vis dėlto Klaipėdos rajone, Jonušų kaimo apylinkėse, įsikūrusiame zoologijos sode dar tebėra tigrai, paukščiai ir kiti laukiniai gyvūnai.
Kiek anksčiau departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvapilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir trys nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas.
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